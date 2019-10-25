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Kurutma makinesi kokusu nasıl giderilir? Kurutulan çamaşırlar nasıl mis gibi kokar?

Son yıllarda çamaşır kurutma makinesi kullanılan evlerin sayısı bir hayli arttı. Bunun sebebi ise öncelikle vakitten tasarruf etmek. Elbette, çamaşırların hijyenik kuruması için de kurutmalar önemli yer tutuyor Ancak, kurutma makineleri bazen korkunç kokular yayabiliyor. İşte, merak ettiğiniz " Kurutma makinesi kokusu nasıl giderilir?” sorusunun cevabı…

25 Ekim 2019 Cuma 01:20
Kurutma makinesi kokusu nasıl giderilir? Kurutulan çamaşırlar nasıl mis gibi kokar?

Son yıllarda çamaşır kurutma makinesi kullanılan evlerin sayısı bir hayli arttı. Bunun sebebi ise öncelikle vakitten tasarruf etmek. Elbette, çamaşırların hijyenik kuruması için de kurutmalar önemli yer tutuyor Ancak, kurutma makineleri bazen korkunç kokular yayabiliyor. İşte, merak ettiğiniz " Kurutma makinesi kokusu nasıl giderilir?” sorusunun cevabı…

Çamaşır makinelerinde olduğu gibi kurutma makinelerinde de gerekli temizlikler yapılmadığında koku oluşabilir. Çamaşırlarınızın mis gibi kokmasını arzu ediyorsanız; her kullanımdan sonra kurutma makinesinin filtrelerini ve su haznesini temizlemelisiniz.

Kurutma makinesi kokusu nasıl giderilir?

Kurutma makinesinden çıkardığınız giysiler kumaşlarının da yapısı nedeniyle kimi zaman kuru temizleme dükkanı gibi kokar. Ütü buharını anımsatan bu koku çoğu kişiyi rahatsız edebilir. Hatta çamaşırları yıkarken kullandığınız yumuşatıcı kokusunu bile buhar kokusu nedeniyle duyamayabilirsiniz. Çamaşırlarınızın kurutma makinesinden mis gibi bir kokuyla çıkmasını istiyorsanız yapmanız gereken çok basit. Sevdiğiniz bir esansiyel yağı; portakal, mandalina ya da nane yağını bir mikrofiber beze damlatın. Yağ damlattığınız bezi kurutma işlemi sırasında makineye atın. Kötü, kokulardan kurtulmak işte bu kadar kolay…

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 01:20
  1. Kurutma makinesi kokusu nasıl giderilir?
  2. Kurutulan çamaşırlar nasıl mis gibi kokar?
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