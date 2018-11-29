Kurusu kemikleri güçlendiriyor

İçerdiği bitkisel protein ve lif o kadar fazladır ki; kırmızı etten bir farkı yoktur adeta. Buna rağmen sağlıklı beslenme diyetlerinde kullanılabilecek önemli bir yiyecektir. Taşıdığı yüksek proteinden dolayı kemik gelişimine doğrudan katkısı vardır. Ayrıca sinir sisteminin daha verimli çalışmasını sağlar.

Mutfağımızın vazgeçilmez 'gözde' yemeği kuru fasulyenin protein ve anorganik tuzlar bakımından da çok zengin olduğunu belirten gıda uzmanları, bu önemli baklagilin kemik yapısının güçlenmesine yardımcı olduğunu, sinirleri kuvvetlendirdiğini vurguluyorlar.

Ayrıca kuru fasulye kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur ve kalp hastalıklarına karşı vücudu korur. Kandaki kötü kolesterolü düşürmeye yardımcıdır. Kan şekerinin daha yavaş artmasını sağlar. Mide, ince ve kalın bağırsağın çalışmasını kolaylaştırır.

Uzmanların da belirttiklerine göre kuru fasulye gerektiği gibi pişirilmelidir. Aksi taktirde vitamin ve mineral kaybına uğramaktadır. Pişirmeden önce 8 saat suda bekletildiği ve pişirirken de köpüğü alındığı taktirde vitamin ve mineral değerleri korunmuş olmaktadır.

Gaz yapmasının önüne de bu ıslatmayla geçilir. Çeşidine ve mevsimine göre değişen sürelerde yapılan ıslatmayla baklagillerdeki gaz yapıcı etken olagosakkaritler ıslatma suyuna geçer. Bir gün suda bekletilerek pişirilmelidir.

Fasulye’nin ilk dokuz çeşidi bunlar

Sarı Kız: Sahil şeritlerinde ilkbahar ve sonbaharda ekilir. Kara iklimi olan bölgelerde ilkbahar yaz ve sonbahar aylarında ekilebilir. Meyve uzunluğu 13-20 cm uzunluğundadır. Yassı uzun baklalı ve kılçıksızdır.

Beanner: Meyvesi hafif yassı silindiriktir. Uzun süre tazeliğini muhafaza eder. Çok verimli ve lezzetli aranan bir fasulye çeşididir.

Asia: Bodur bir fasulyedir. Her iklim ve üretim ortamında yetişir. Taze tüketim yanında konserve ve şoklamaya uygundur.

Süper Romano: Yassı, uzun ve kılçıksız baklaya sahiptir. Çok verimli ve lezzetli bir çeşit olup taze tüketim ve konserve sanayiinde de kullanılmaktadır.

Öz Ayşe: Sırık bir fasulye çeşididir. Ortalama 3-4 kere hasat edilebilen verimli, lezzetli, sevilen bir tiptir

Helinda Gold: Erkenci sırık tipte bir fasulye çeşididir. Baklalar açık yeşil renkte olup, 23-25 cm uzunlukta ve yassıdır. Yüksek adaptasyon yeteneği ile açık tarla yanında örtü altı yetiştiriciliğine de uygundur. Ancak sadece taze olarak tüketilmelidir.

Alman Ayşe: Sırık fasulye çeşididir. Meyvası uzun, yassı ve kılçıksızdır. Meyva uzunluğu 18-20 cm’dir. Ortalama 3-4 kere hasat edilebilen verimli, lezzetli, sevilen bir tiptir.

Süper Barbunya: Barbunyanın ülkemizde en çok ekimi yapılan tipidir.

Sırık Barbunya: Erkenci sırık barbunya çeşididir. Çok güçlü bitki yapısına, verim potansiyeline sahiptir. Bakla ve tane rengi krem zemin üzerine koyu kırmızıdır..