Kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı

Ayrıca, 30 Nisan olan e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemi'ne yüklenmesi gereken "Elektronik Defter Beratları"nın yüklenme süresi de 4 Haziran 2018 gününe kadar uzatıldı.

