Kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 25 Nisan olan kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresinin, 30 Nisan 2018 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılması kararlaştırıldı.20 Nisan 2018 Cuma 13:46
Ayrıca, 30 Nisan olan e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemi'ne yüklenmesi gereken "Elektronik Defter Beratları"nın yüklenme süresi de 4 Haziran 2018 gününe kadar uzatıldı.
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