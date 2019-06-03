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Kurumda memur finalde rakip olacaklar

Zonguldak’ta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde memur olarak görev yapan ve antrenör olarak’ta amatör takım çalıştıran Serkan Erişoğlu ve Ayhan Hotan play off finalinde karşı karşıya gelecek.

03 Haziran 2019 Pazartesi 14:19
Kurumda memur finalde rakip olacaklar

Zonguldak’ta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde memur olarak görev yapan ve antrenör olarak’ta amatör takım çalıştıran Serkan Erişoğlu ve Ayhan Hotan play off finalinde karşı karşıya gelecek.


Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde Sportif Eğitim Uzmanı olarak görev yapan ve 2.Amatör takımı Elvanpazarcıkspor’u çalıştıran Serkan Erişoğlu play off maçında Kozlu Merkez Topbaşıspor’u 2-1’lik skorla geçerek finale yükseldi. Diğer taraftan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde tesis sorumlusu olarak çalışan ve Tersanespor’u çalıştıran Ayhan Hotan play off maçında Çaydamarspor’u 2-1 yenerek finalde Elvanpazarcıkspor’un rakibi oldu. 2 arkadaş final maçında kozlarını paylaşacak. Kazanan takım ise bir üst lige terfi edecek.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 14:19
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