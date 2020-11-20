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Aktüel Kurum: "Kentsel dönüşüm kapsamında yatırım bedeli 39 milyar lira olan 110 bin konutun dönüşümünü başlattık"
Aktüel

Kurum: "Kentsel dönüşüm kapsamında yatırım bedeli 39 milyar lira olan 110 bin konutun dönüşümünü başlattık"

Yeniakit Publisher
2020-11-20 10:17:37 -
Kurum: "Kentsel dönüşüm kapsamında yatırım bedeli 39 milyar lira olan 110 bin konutun dönüşümünü başlattık"
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