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Aktüel Kurum: "AFAD, Kızılay ve ilgili bakanlıklarımızın ekipleri İzmir’e intikal ediyor. Bölgede arama kurtarma ve enkaz kaldırma faaliyetleri yürütülüyor."
Aktüel

Kurum: "AFAD, Kızılay ve ilgili bakanlıklarımızın ekipleri İzmir’e intikal ediyor. Bölgede arama kurtarma ve enkaz kaldırma faaliyetleri yürütülüyor."

Yeniakit Publisher
2020-10-30 16:07:16 -
Kurum: "AFAD, Kızılay ve ilgili bakanlıklarımızın ekipleri İzmir’e intikal ediyor. Bölgede arama kurtarma ve enkaz kaldırma faaliyetleri yürütülüyor."
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