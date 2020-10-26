Kuruluş Osman'ın yeni fragmanı yayınlandı
ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 31. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
Çarpıcı sahneleri ve nefes kesen hikayesi ile büyük beğeni toplayan Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 31. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
Dizinin yeni bölüm tanıtımında Göktuğ'un esir alınarak hapsedildiği görüldü. Tanıtımda ayrıca Bamsı karakterinin yeniden diziye dahil olduğu gözlemlendi.
Tanıtıma Osman Bey ve Ertuğrul Gazi arasında yaşanan diyalog damga vurdu. Dizinin yeni bölümü 28 Ekim Çarşamba günü ATV ekranlarında olacak.