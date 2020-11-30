Kuruluş Osman'ın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı
Çarşamba günleri izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'ın 36. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 36. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Tanıtıma "O kaleden ya zaferle döneceğiz ya da şehit olacağız!" sözleri damga vurdu.
Çarpıcı sahneleri ve nefes kesen hikayesi ile büyük beğeni toplayan dizinin yeni fragmanında Osman Bey ve alplerinin Kulacahisar Kalesi'ni geri almak için harekete geçtiği görüldü. Dizinin yeni bölümü 2 Aralık Çarşamba günü ATV ekranlarında olacak.