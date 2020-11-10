Kuruluş Osman'ın son fragmanı sonrası yorum yağmuru! 'Efsane geri döndü'

Çarşamba akşamları izleyicilerle Atv ekranında buluşmakta olan Kuruluş Osman dizisinin 32. bölümü geride kaldı. Bu hafta 33. yeni bölümü izleyeceksiniz. İkinci sezona çok etkili bir başlangıç yapan dizi, Kanal D’de yayınlanan Sadakatsiz ile reyting mücadelesi yapıyor.

Burak Özçivit’in başrollerinde yer aldığı, kadrosunda usta aktörler Cüneyt Arkın ve Tamer Yiğit’in de olduğu Kuruluş Osman dizisinin 11 Kasım Çarşamba günü yayınlanacak yeni bölümünde, iki kadın karakter esip gürleyecek…

Buse Arslan’ın canlandırdığı Aygül Hatun ile Didem Balçın’ın hayat verdiği Selcan Hatun, savaşçı görüntüleriyle diziye renk katmaya geliyor. Sosyal medya yorumlarında da bu iki karakterin cesaretine yönelik paylaşımlar yapıldı.

Savaş sahneleri dikkat çekti

“Aygül hatunun muhteşem dönüşü. Selcan hatunu görünce yüzümde bir tebessüm oluştu” gibi yorumlar yapan dizi hayranları, fragmandaki bu iki kadın karakterinin güçlü duruşundan da çok etkilendiklerini belirtiyor.

“Selcan hatunun dönmesi efsane oldu. İşte geri döndü” diyen dizinin hayranları Didem Balçın’ın performansını da çok beğendiklerini ifade ettiler. Balçın, Diriliş Ertuğrul’dan bu yana hikayede yer alan en güçlü karakterlerden birisine hayat veriyor.