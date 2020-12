Kuruluş Osman’ın Lena’sından herkesi şaşırtan itiraf!

Kuruluş Osman'ın sevilen oyuncusu Seray Kaya'dan herkesi şaşırtan bir itiraf geldi.

“Aksiyon Sahneleri Çok Zormuş"

Şu sıralar 'Kuruluş Osman' dizisiyle ekranlara gelen Kaya, "Bu ilk dönem dizim, aslında 'Türkler Geliyor' adında bir film çekmiştik geçen yaz, 'tadı damağımda kaldı' diyebilirim. Biraz farklı rolleri oynamayı tercih ediyorum, tekrara düşmemeye çalışıyorum oyunculuk kariyerimde. Bu dizi de yeniliklere açık, tekrara düşmeyen bir iş" dedi.

29 yaşındaki oyuncu, "Aksiyon ve at binme dersleri alacak olmak beni heyecanlandırdı. Aksiyon sahneleri dışarıdan çok kolay görünüyor ama inanın çok zormuş. Kendimi zorlamak hoşuma gidiyor. İnşallah sakatlanma yaşamayız, gerçekten zor; at binmek, aksiyon dersleri... Zaten sete çıkmadan önce bizi eğitime alıyorlar. Hayatımı tehlikeye atacak bir sahne yazacaklarını düşünmüyorum, her şeyi kendim yapmaktan yanayım" ifadelerini kullandı.