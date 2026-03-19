Galatasaray’da Osimhen ve Noa Lang’dan kötü haber!

Anfield Road’da alınan 4-0’lık mağlubiyetle Avrupa defterini kapatan Galatasaray, asıl darbeyi sakatlıklarla yedi. Maçın ilk yarısında sakatlanan ve devrede oyundan çıkmak zorunda kalan Victor Osimhen ile talihsiz bir kaza yaşayan Noa Lang’ın durumları taraftarı yasa boğdu.

OSİMHEN’İN KOLUNDA KIRIK

Kulüp doktorlarının yaptığı kontroller sonrası Osimhen’in sağ ön kolunda kırık belirlendi. İlk yarıyı sakat sakat tamamlayan golcü oyuncunun kolu hastanede alçıya alındı. Galatasaray sağlık heyeti, Nijeryalı yıldızın ameliyat olup olmayacağına dair kesin kararın önümüzdeki günlerde yapılacak detaylı tetkiklerden sonra verileceğini açıkladı.

NOA LANG AMELİYAT MASASINDA

Maçın bir diğer talihsiz ismi Noa Lang ise saha kenarındaki reklam panoları ile bariyerler arasına sıkıştı. Sağ el başparmağında derin ve ciddi bir kesik oluşan Hollandalı yıldız için bekletilmeden operasyon kararı alındı. Lang’ın, Liverpool kulüp doktorlarının da katılımıyla İngiltere’de ameliyat edileceği bildirildi. İki yıldızın da uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.