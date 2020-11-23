Kuruluş Osman'dan nefes kesen yeni fragman
ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın 35. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
Çarşamba günleri izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'da heyecan yine dorukta! Dizinin merakla beklenen 35. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm tanıtımında Osman Bey'in alpleriyle kaleden kaçmayı başardığı, Flatyos'un ise Bizans askerleriyle birlikte Söğüt'e saldırmak için yola çıktığı görüldü.
Çarpıcı sahneleri ve nefes kesen hikayesiyle büyük beğeni toplayan dizinin yeni bölümü 23 Kasım Çarşamba akşamı ekranlara gelecek.