Kuruluş Osman'dan nefes kesen yeni fragman

Çarşamba günleri izleyicisini ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 29. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Çarpıcı sahneleri ne nefes kesen hikayesi ile büyük beğeni toplayan Kuruluş Osman'da heyecan yine dorukta.

Başrollerinde Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Özge Törer ve Ragıp Savaş gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizi 7 Ekim Çarşamba günü 2. sezonuyla ekranlara bomba gibi bir dönüş yapmıştı.

Geçen hafta yayınlanan bölümde Osman Bey, Kayı obasına yapılan baskın sonrası harekete geçerek alpleriyle Bizans ordusuna karşı büyük bir zafer kazanmıştı. Aksiyon dolu savaş sahnesi büyük beğeni toplamıştı.

Kadroya bomba isimler

Öte yandan Cüneyt Arkın, Tamer Yiğit, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Umut Karadağ, Bahtiyar Engin ve Seray Kaya gibi isimler Kuruluş Osman'ın kadrosuna katılmıştı.

Dizinin yeni bölümü 14 Ekim Çarşamba günü ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

Kuruluş Osman 28. bölümde neler oldu?

Kulucahisar Kalesi fethiyle, Konstantiniye'nin ve imparatorun öfkesini üzerine çeken Osman Bey, uç bölgesinde huzuru tesis etmiştir. Osman Bey'e karşı harekete geçen ve en deneyimli kumandanlarından Aya Nikola'yı bölgeye gönderme kararı alan Bizans İmparatoru, başarılarıyla tüm obalara umut olan bu Türk beyini saf dışı bırakmaya kararlıdır.

Kayı Obası'nın yazı geçirdiği yaylaya yapılan baskın Bizans'ın emellerini açık ederken, bu alçaklığın hesabını sormaya kararlı olan Osman Bey; Aksakallılar'dan aldığı görevle Alplerini bir araya toplar.

Ertuğrul Bey'in dönüşü ise yaralarını sarmaya çalışan Kayı Obası'nda coşkuyla karşılanır.