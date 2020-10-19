Kuruluş Osman'dan bomba fragman! Savcı ve Osman Bey birbirine girdi

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da heyecan yine dorukta!. Dizinin merakla beklenen 30. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Tanıtıma "Öyle bir ordu olacak ki, tüm cihana Türk İslam nizamı getirecek!" sözleri damgasını vurdu.

Dizinin heyecan dolu fragmanında Geyhatu Kayı Obası'nı yok etmek için ordusuyla birlikte yola çıkar. İnegöl tekfuru Aya Nikola ise "savaş kapıda" diyerek hazırlıklara başlarken Kayı Obası'nda ise işler karıştı. Fragmanda Savcı ve Osman Bey'in kavga ettiği görüldü. Dizinin tanıtımı büyük beğeni topladı.