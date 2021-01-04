Kuruluş Osman'dan bomba fragman! Dündar Bey ölüyor

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 42. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Nefes kesen tanıtıma "Obada tek bir hain bile kalmayacak!" sözleri damga vurdu.

Yeni tanıtımda Osman Bey'in yeni "Kayı Bey"i olmasını kabullenemeyen Dündar Bey'in İnegöl tekfuru Nikola ile buluşarak iş birliği yaptığı görüldü. Durumu öğrenen Osman Bey'in ise amcası Dündar'ı yay kirişi ile Otağ'da boğduğu gözlemlendi.

Kuruluş Osman nefesleri kesecek yeni bölümüyle 6 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de ATV ekranlarında olacak.

Dündar Bey tarihte nasıl öldü?

Dündar Bey'in öldürülmesi bir çok Osmanlı tarihçisi tarafından farklı şekillerde nakledilmiştir. Neşri'de geçen rivayete göre; Bilecik tekfurunun eğlencesine katılan Osman Gazi, tekfur elini öptürmek isteyince tekfurun elini öpmek zorunda kalmış ve bundan ötürü onuru kırılmış. Bu onur kırıcı davranışı unutmayan Osman Gazi beyliğin başına geçince tekfurdan intikam almak istemiş ve tekfura karşı sefere girişmiş. Dündar Bey ise bu sefere karşı çıkarak "Germiyanoğulları ve etraftaki kafirler zaten düşman ve bu tekfuru da bize düşman edeceksin, yaşayacak yerimiz kalmayacak" demesi üzerine Osman Gazi, Dündar Bey'e yayının tahtası ile vurarak öldürmüştür.

Son dönem Osmanlı tarihçilerinden Hayrullah Efendi ise olayı şöyle anlatmıştır:

"Dündar Bey ile Osman Gazi arasında bir çekişme olduğunu ve Dündar Bey'in Osman Gazi'nin beyliğini istemeyerek kabullendiğini ve sürekli Osman aleyhine çalıştığını hatta Bilecik tekfuru ile anlaşarak Osman'a suikast tertip ettirdiğini ve bu sebepten ötürü affı kabul edilmeyerek Dündar Bey'in öldürüldüğü belirtilir."