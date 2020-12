Kuruluş Osman'da oynayan Burak Çelik'ten çok konuşulacak açıklamalar

Yapımını Bozdağ Film’in gerçekleştirdiği, atv ekranındaki ikinci sezonda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen ‘Kuruluş Osman’da Göktuğ karakterini oynayan ünlü oyuncu Burak Çelik, diziyle ve rolüyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kuruluş Osman’la birlikte toprağa bakışının değiştiğini söyleyen Çelik: “Ne büyük zorluklarla atalarımızın bu toprakları yurt yaptığını öğrendikten sonra ağaca, toprağa bakışım değişti. Milli duygularım zaten çok yoğundu. Tarihte Türklerin yükselmesini hiç bir zaman istemediler. Eskiden oklarımız varmış şimdi ise İHA’larımız var” diyor.

"Çok etkilendim"

Diziye birinci sezonda Kongar’ın nökerlerinden biri olarak katılan, daha sonra Müslüman olarak Osman Bey’in alpleri arasına giren Göktuğ karakterini oynayan Burak Çelik, kadroya katıldığı dönem atlarla çalışmaya başlamanın kendisini çok etkilediğini söylüyor.

Burak Çelik şunları anlattı: “Ata binince kendimi onunla bütünleşmiş gibi hissettim. Türk milletinin genetik yatkınlığı da var. Beynimizin bir yerinde programlanmış bu yeteneğimiz bence. Türk deyince akla at geliyor ilk önce. Hep farklı atlara biniyorum çünkü her birinden başka şeyler öğreniyorum. Atlar sabrı öğretti bana. At binmenin insanlara hatırlattığı en önemli özelliklerinden biri de empati duygusu bana göre.”

Samimi itiraflar

Setteki uyumun üst düzeyde olduğu vurgulayan genç oyuncu, Kuruluş Osman ile ilgili samimi itiraflarda bulundu. Çelik, “Burak Ağabey ile çok iyi anlaşıyoruz. Sağ olsun, çok iyi bir kaptan. Ondan çok şey öğreniyorum. Zaten setimiz şampiyonlar ligi gibi. Cüneyt Arkın, Tamer Yiğit, Ahmet Yenilmez, Ragıp Savaş gibi çok kıymetli büyüklerim var. Hepsi çok büyük usta. Ne öğrenebilirsem öğrenmeye çalışıyorum” sözleriyle rol arkadaşlarına övgüler yağdırdı.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, 37’nci bölümü ile 9 Aralık Çarşamba akşamı atv ekranında olacak.