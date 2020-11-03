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Medya Kuruluş Osman'da dikkat çeken sahne! Sosyal medya yorum yağmuruna tuttu
Medya

Kuruluş Osman'da dikkat çeken sahne! Sosyal medya yorum yağmuruna tuttu

Geçtiğimiz hafta yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde yayınlanan bir sahne izleyiciler sosyal medyada o anı yorum yağmuruna tuttu. Gergin sahneler yer alırken kabalık içerisinde yer alan maskeli bir adamın görüntüleri çok konuşuldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 14:19:00 -
Kuruluş Osman'da dikkat çeken sahne! Sosyal medya yorum yağmuruna tuttu

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın bir sahnesi sosyal medyada çok konuşuldu. Kalabalık bir çekim gerçekleştirilen dizide bir adamın maskeli görüntüsü olay oldu. 

Koronavirüs nedeniyle maske kullanımının zorunlu olduğu bu dönemde, Kuruluş Osman set ekiplerinin maskeli görüntüsü dizideki bir sahneye yansıdı.

İzleyenlerin gözünden kaçmayan bu görüntüler sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

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