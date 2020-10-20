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Medya Kuruluş Osman'da Alişar'ı oynayan Saruhan Hünel kötü haberi paylaştı
Medya

Kuruluş Osman'da Alişar'ı oynayan Saruhan Hünel kötü haberi paylaştı

Son olarak Kuruluş Osman dizisi ile sevenleriyle buluşan oyuncu Saruhan Hünel, sosyal medya hesabından kötü haberi paylaşarak takipçilerinden yardım istedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 13:08:00 -
Kuruluş Osman'da Alişar'ı oynayan Saruhan Hünel kötü haberi paylaştı

Oyuncu Saruhan Hünel ile şarkıcı Aslı Hünel'in babası Mehmet Fevzi Hünel corona virüse yakalandı. Ünlü kardeşler, sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla takipçilerinden yardım istedi.

Saruhan Hünel ve Aslı Hünel kardeşler, babaları Mehmet Fevzi Hünel'in corona virüs tedavisi gördüğünü söyleyerek takipçilerinden kan bağışında bulunmaları için yardım istedi.

Oyuncu Saruhan Hünel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-19 geçiren ve şu an hastanede olan babamızın tedavisinde kullanılmak üzere Covid geçirmiş 2 negatif sonucu tespit edilmiş ve 28. Günü doldurmuş olan ve A RH + kana sahip olanların Kızılay'a Mehmet Fevzi Hünel adına bağış yapılmasını rica ederiz" dedi.

Aslı Hünel de, "Covid-19 teşhisiyle hastanede olan babamızın tedavisinde kullanılmak üzere covid-19 geçirmiş ve atlatmış, pozitif teşhisi konulduktan sonra üzerinden 33 gün geçmiş olan A RH+ poziitif kana sahip olanların plazma bağışçısı olarak Kızılay ve Çapa'da bulunana kan bağış merkezine Mehmet Fevzi Hünel adına bağış yapmasını rica ederiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan 50 yaşındaki oyuncu, Babalar Günü'nde babası ile birlikte verdiği pozu yayınlayarak gönderisine şu notu düşmüştü; "Babası hayatta olanlar olarak bizler ne kadar şanslıyız. Allah'ım babası vefat etmiş ya da babasını hiç göremeyenlere sabırlar, babası hasta olanlara şifalar versin."

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