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Medya Kuruluş Osman’a katılan Cüneyt Arkın’dan ilgi çeken ‘Azerbaycan’ paylaşımı
Medya

Kuruluş Osman’a katılan Cüneyt Arkın’dan ilgi çeken ‘Azerbaycan’ paylaşımı

Kuruluş Osman’a katılan Cüneyt Arkın’dan Azerbaycan’a destek paylaşımı geldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 13:18:00 -
Kuruluş Osman’a katılan Cüneyt Arkın’dan ilgi çeken ‘Azerbaycan’ paylaşımı

Ermenistan’ın küstah saldırısı sonrası Azerbaycan ordusu anında karşılık verdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ‘Şehitlerimizin kanı asla yerde kalmayacak’ dedi.

Türkiye’den de peş peşe destek mesajları geldi. Sosyal medyada da Azerbaycan’a destek mesajları yağarken, birçok siyasetçi ve sanatçı da Ermenistan’a ateş püskürdü.

Sanatçı Uğur Işılak’ın paylaşımından sonra ATV’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’a katılan Cüneyt Arkın’ın da Azerbaycan paylaşımı büyük ilgi gördü.

Cüneyt Arkın, ‘İki bedende bir can’ ifadesiyle Azerbaycan’a destek verdi.

Ayrıca usta oyuncunun Türk ve Azeri askerin yer aldığı görseli paylaşması beğeni topladı.

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