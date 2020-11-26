Kuruluş Osman şoke etti! Kimse inanamadı
Sevilen tarih dizisi Kuruluş Osman'ın 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Osman Bey'in Targun Hatun ile nikah kıyacağını açıklaması dizinin hayranlarını şoke etti.
Sevilen tarih dizisi Kuruluş Osman'ın 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
Kuruluş Osman'ın 36. yeni bölüm fragmanında "Babam, senin şerefli adını karalardan denizlere taşıyacağız." sözleri dikkat çekti. Osman Bey'in Targun Hatun ile nikah kıyacağını açıklaması da dizinin hayranlarını şoke etti.