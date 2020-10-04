Kuruluş Osman Seray Kaya kimdir?

Kuruluş Osman, yeni sezona 7 Ekim Çarşamba günü merhaba diyecek. TRT 1’in Uyanış Büyük Selçuklu, Masumlar Apartmanı dizileriyle yarışması beklenen Kuruluş Osman, yeni sezonda da reytingleri alt üst etmesi bekleniyor. Zira Kuruluş Osman, yeni sezona çok güçlü isimleri transfer etti. Ak sakallıların lideri olarak Kuruluş Osman’da dahil olan Yeşilçam unutulmaz ismi Cüneyt Arkın ile diziye yeni bir soluk katılırken, herkesin merak ettiği Ertuğrul Bey’i kimin oynayacağı sorusu da yeni sezonda belli oldu. Ertuğrul Bey’i yine yeşilçamın ünlü oyunuları arasında yer alan Tamer Yiğit canlandıracak. Kuruluş Osman’a yeni sezonda yeni ve güçlü isimler katıldı. Bunlar arasında Seray Kaya da var. Seray Kaya’nın Kuruluş Osman’a katıldığını bizzat film yapımcısı Mehmet Bozdağ açıkladı. Seray Kaya’nın Kuruluş Osman’da hangi rolü üstleneceği merak konusu. Peki Seray Kaya kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Seray Kaya hangi dizilerde oyandı?

Seray Kaya kimdir?

Kuruluş Osmana dizisine transfer olan Seray Kaya, 4 Şubat 1991 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Lise eğitimi sonrası oyunculuk için ilk adımını atan Seray Kaya, Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde oyunculuk dersleri aldı. Seray Kaya, ilk televizyon deneyimini 2012 yılında yayınlanan Huzur Sokağı adlı dizi ile yaşamıştır. Türkiye onu Kadın dizisindeki Şirin karekteriyle tanıdı. Seray Kaya, Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı yapımında Maria karekterini canlandırdı.

Seray Kaya’nın oynadığı film ve diziler



