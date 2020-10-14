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Medya Kuruluş Osman Selcan Hatun neden yok?
Medya

Kuruluş Osman Selcan Hatun neden yok?

Selcan Hatun öldü mü? | Kuruluş Osman dizisinin ikinci sezonu ekim ayında başladı. Kuruluş Osman’ın ilk bölümünü izleyenler bazı karakterlerin dizide yer almadığını fark etti. Bamsı Beyrek ve Selcan Hatun’un ilk bölümde yer almaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Peki, Selcan Hatun Kuruluş Osman’dan ayrıldı mı? | Selcan Hatun geri dönecek mi? | Selcan Hatun ne zaman dönecek?

Yeniakit Publisher
2020-10-14 16:30:00 -
Kuruluş Osman Selcan Hatun neden yok?

Selcan Hatun tarihte var mı? | Kuruluş Osman dizisinin ikinci sezonu 7 Ekim Çarşamba akşamı yayınlanan ilk bölümüyle başladı. Diziyi yakından takip edenler kadroya pek çok ismin katıldığını fark etti. Ayrıca bazı kişilerin ise dizide yer almadığı görüldü. Selcan Hatun ve Bamsı Bey’i yeni sezonun ilk bölümünde görmeyenler ‘Selcan Hatun Kuruluş Osman’dan ayrıldı mı?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Selcan Hatun dönecek mi?

Selcan Hatun ne zaman diziye dönecek?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul’un devamı niteliğinde çekilen Kuruluş Osman büyük bir ilgi görüyor. Diriliş Ertuğrul dizisinde oynayan pek çok karakter Kuruluş Osman’da yer alıyor. Diriliş Ertuğrul’da yer alan Bamsı Bey ve Selcan Hatun karakterleri Kuruluş Osman’da da oynadı. Ancak ikinci sezon ilk bölümünde Selcan Hatun da Bamsı Bey de yer almadı. Selcan Hatun’u oynayan Didem Balçın ile Bamsı Bey’i oynayan Nurettin Sönmez’in isimleri yayınlanan ilk bölümünde yer aldı. Söz konusu bu iki karakterin gelecek bölümlerde diziye katılması bekleniyor. 

Selcan Hatun kimdir? Kuruluş Osman Selcan Hatun kim?
Selcan Hatun kimdir? Kuruluş Osman Selcan Hatun kim?

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Selcan Hatun kimdir? Kuruluş Osman Selcan Hatun kim?

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