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Medya Kuruluş Osman oyuncusu Zeynep Tuğçe Bayat kimdir?
Medya

Kuruluş Osman oyuncusu Zeynep Tuğçe Bayat kimdir?

Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman hem tarihi konusuyla hem de güçlü oyuncu kadrosuyla bu sezon ilgiyle takip ediliyor. İzleyiciler Kuruluş Osman dizisine sonradan katılan oyuncuları da yakından takip etmekte. Kuruluş Osman oyuncusu Zeynep Tuğçe Bayat kimdir? Kuruluş Osman oyuncusu Zeynep Tuğçe Bayat hangi karakteri oynayacak?

Yeniakit Publisher
2020-11-16 18:11:00 -
Kuruluş Osman oyuncusu Zeynep Tuğçe Bayat kimdir?

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, 18 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanacak 34’üncü bölümüyle çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam edecek.

İkinci sezonuyla yine en çok konuşulan diziler arasında yer alan 'Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosuna yeni bir isim katıldı.

Sezon başında oyuncu kadrosuna katılan ünlü ve usta isimlerle adından sıkça söz ettiren dizinin 34'üncü bölümünde diziye dahil olan genç oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, bu çarşamba ilk kez 'Kuruluş Osman' izleyicilerinin karşısına çıkacak.

Zeynep Tuğçe Bayat hangi karakteri oynayacak?

 

Namlı bir Peçenek beyinin kızı olan karakteriyle hikayeye dahil olan Zeynep Tuğçe Bayat, kendisini tutsaklıktan kurtaran Osman Bey’le birlikte obaya gelerek dengeleri hayli değiştirecek.

Zeynep Tuğçe Bayat kimdir?

1990 yılında Mersin'de dünyaya gelen Zeynep Tuğçe Bayat, lise eğitiminden sonra Marmara Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı. Üniversite eğitimi aldığı dönemde, özel tiyatrolarda sahne arkasında çalıştı. Ardından oyunculuk yapmaya başlamasıyla kamera karşısına geçti. Ardından pek çok dizi ve filmde yer aldı.

İlk kez 2009'da yayınlanmaya başlayan "Arka Sıradakiler" isimli dizi ile kamera önüne geçti. Daha sonra ise "Gönülçelen" isimli dizide "Nevra" karakterini oynadı.

2011'de "Yıldız Masalı" isimli dizide "Pelin" karakterini canlandırdı. 2014'te "Ah Neriman" isimli dizide "Yeşim" karakterini oynadı.

2015'te "Çilek Kokusu" isimli gençlik dizisinde "Gonca" karakterini oynamıştı.

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