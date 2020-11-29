Kuruluş Osman ile ilgili öyle bir tüyo verdi ki... 'Cerkutay Bizans tarafından karşıya mı geçecek?'

Yapımını Bozdağ Film’in gerçekleştirdiği, atv ekranındaki ikinci sezonda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen ‘Kuruluş Osman’ın sevilen oyuncusu Çağrı Şensoy, canlandırdığı Cerkutay karakteri ve diziyle ilgili Bozdağ Film Youtube kanalına açıklamalarda bulundu.

‘Kuruluş Osman’a 10’uncu bölümde Moğol komutanı Cerkutay olarak katılan Çağrı Şensoy, setteki ilk gününü “Emeği ve atmosferi görünce üzerindeki sorumluluk duygusu artıyor. İlk günüm büyülenerek ve izleyerek geçti. Bu ihtişam duygusu büyük bir coşku oluşturdu bende” sözleriyle anlattı.

Çağrı Şensoy, Cerkutay karakterini ise “Kötü adam oynamak zor iştir. Tek boyutlu, karikatür olması riski benim için problemdi. Cerkutay’ın farklı, hayal edilmeyen tarafları üzerinde durmaya çalıştım. Senaryo ve tüm tasarım da buna yardımcı oldu. Cerkutay benim için çok eğlenceli, yeni, diri, farklı bir yolculuk oluyor” şeklinde yorumladı.

"Dizideki karakter her yerden çıkabilir"

İkinci sezonda Cerkutay’ın hikayesinin çok farklı seyrettiğini kaydeden Şensoy, “Bu sezon Cerkutay için çok hareketli bir sezon oluyor. Geyhatu ile karşılaşıp kelleyi vermeden o yolculuğu bitirmeyi başardı. Şimdi Bizans’la berabermiş gibi görünüyor ama Cerkutay bu nereden çıkacağı belli olmaz, her yerden çıkabilir” diyerek ‘Kuruluş Osman’ seyircisine mesaj gönderdi.