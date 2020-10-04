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Biyografi Kuruluş Osman Eftelya kimdir? Eftelya’yı oynayan kim?
Biyografi

Kuruluş Osman Eftelya kimdir? Eftelya’yı oynayan kim?

Kuruluş Osman dizisi yeni sezona bomba gibi girdi. Kuruluş Osman 28. Bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni sezona 7 Ekim’de merhaba diyecek olan Kuruluş Osman dizisinde bomba isimleri kadrosuna kattı. Kuruluş Osman dizisi yeni sezon yeni oyuncuları arasında Eftelya karekteri de eklendi. Peki, Eftelya’yı oynayan kim? Kuruluş Osman Eftelya kimdir? Sezanur Sözen (Eftelya) hangi dizilerde yer aldı?

Yeniakit Publisher
2020-10-04 15:51:00 - 2020-10-04 15:51:49
Kuruluş Osman Eftelya kimdir? Eftelya’yı oynayan kim?

İlk sezonda reytingleri alt üst eden Kuruluş Osman dizisi ikinci sezona giriyor. Diziler yeni sezona başlarken, Kuruluş Osman dizisi yeni sezona henüz başlamadı. Kuruluş Osman hayranları, dizinin yeni sezonun ne zaman başlayacağını, Kuruluş Osamn’ın ne zaman başlayacağını merak ediyordu. Kuruluş Osaman yapımcısı Kuruluş Osman’ın 7 Ekim Çarşamba günü yeni sezon için izleyici karşısına çıkacağını açıkladı. Kuruluş Osman 28. Bölüm fragmanı da yayınlanmasıyla birlikte izleyicinin heyecanı bir kat daha arttı zira Kuruluş Osman’a yeni sezonda yeni oyuncular dahil oldu. Bu oyuncular arasında Eftelya karekterini oynayacak olan oynayan Sezanur Sözen da diziye transfer oldu. Peki Kuruluş Osman Eftelya kimdir? Sezanur Sözen (Eftelya) hangi dizilerde yer aldı?

Sezanur Sözen kimdir?

Sezanur Sözen 1999 yılında İstanbul’da doğdu. Lisans eğitimi için Boğaziçi Üniversitesi Dil Bilimi bölümünde okuyan Sezanur Sözen, kamera önü oyunculuk eğitimi aldı. Sezanur Sözen, ilk televizyon deneyimini Konya’da çekilen Malazgirt 1071 Sultan Alpaslan filmi ile yaşadı. Sezanur Sözen Malazgirt 1071 Sultan Alpaslan filmde Eleni rolünü oynadı.

 

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