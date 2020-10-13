Kuruluş Osman dizisine ne oldu böyle?

ATV ekranında ikinci sezona başlayan Kuruluş Osman dizisi, öyle fırtına gibi esti ve öyle farklı bir hava estirdi ki, izleyiciler sanki yeni bir yapım izliyormuş gibi hissediyor.

Burak Özçivit’in kendisini işine adadığı ve ilk sezona göre çok daha fazla ruh kattığı da her sahnesine yansıyor… Oyuncu, ilk sezona nazaran ikinci sezonda çok daha rolüne adapte olmuş görüntü çiziyor.

Yeni oyuncular karakter zenginliği oluşturdu

Diziye yeni katılan oyuncular ile birlikte karakter zenginliği ortaya çıktı. Cüneyt Arkın ve Tamer Yiğit gibi iki büyük ustanın da katkı sağladığı yapımda, Seçkin Özdemir ve Seray Kaya gibi son dönemin öne çıkan genç isimleri de farklı rollerle diziye renk katıyor.



Hikayenin de farklılaşması, ezber bozan bir noktaya gelmesi de yavaş yavaş izleyicinin dikkatini çekiyor. Dizide ayrıca Osman Bey’in düşmanları da çetin ceviz. Bu da taktik mücadeleleri ve savaş sahnelerini daha etkili yapacak.

Kuruluş Osman dizisinin 29. yeni bölümü 14 Ekim Çarşamba akşamı izleyicilerle buluşacak. Yeni yayınlanan fragman heyecanlı anların ekrana geleceğini anlatıyor.

İzleyiciler de son derece memnun. Hem aksiyon sahnelerinin bolluğundan hem karakterlerin farklılaşmasından hem de daha etkili çekimlerle Kuruluş Osman dizisi 2. sezonunda bambaşka bir yapım haline dönüştü.