  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Kuruluş Osman dizisine ne oldu böyle?
Medya

Kuruluş Osman dizisine ne oldu böyle?

İlk sezonunda izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman dizisi ikinci sezona da fırtına gibi başladı. Dizi yeni sezonda izleyicilere sanki yeni bir yapımmış gibi hissettirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 09:55:00 -
Kuruluş Osman dizisine ne oldu böyle?

ATV ekranında ikinci sezona başlayan Kuruluş Osman dizisi, öyle fırtına gibi esti ve öyle farklı bir hava estirdi ki, izleyiciler sanki yeni bir yapım izliyormuş gibi hissediyor.
Burak Özçivit’in kendisini işine adadığı ve ilk sezona göre çok daha fazla ruh kattığı da her sahnesine yansıyor… Oyuncu, ilk sezona nazaran ikinci sezonda çok daha rolüne adapte olmuş görüntü çiziyor. 

Yeni oyuncular karakter zenginliği oluşturdu

Diziye yeni katılan oyuncular ile birlikte karakter zenginliği ortaya çıktı. Cüneyt Arkın ve Tamer Yiğit gibi iki büyük ustanın da katkı sağladığı yapımda, Seçkin Özdemir ve Seray Kaya gibi son dönemin öne çıkan genç isimleri de farklı rollerle diziye renk katıyor.

Hikayenin de farklılaşması, ezber bozan bir noktaya gelmesi de yavaş yavaş izleyicinin dikkatini çekiyor. Dizide ayrıca Osman Bey’in düşmanları da çetin ceviz. Bu da taktik mücadeleleri ve savaş sahnelerini daha etkili yapacak.

Kuruluş Osman dizisinin 29. yeni bölümü 14 Ekim Çarşamba akşamı izleyicilerle buluşacak. Yeni yayınlanan fragman heyecanlı anların ekrana geleceğini anlatıyor.

İzleyiciler de son derece memnun. Hem aksiyon sahnelerinin bolluğundan hem karakterlerin farklılaşmasından hem de daha etkili çekimlerle Kuruluş Osman dizisi 2. sezonunda bambaşka bir yapım haline dönüştü.

Bu an aylardır bekleniyordu! Kuruluş Osman'da milyonları ekrana kilitleyen sahne
Bu an aylardır bekleniyordu! Kuruluş Osman'da milyonları ekrana kilitleyen sahne

Medya

Bu an aylardır bekleniyordu! Kuruluş Osman'da milyonları ekrana kilitleyen sahne

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bölgede bir ülke daha etkin! Yiğit Bulut ‘yeni denklem yazılıyor’ diyerek canlı yayında açıkladı
Gündem

Bölgede bir ülke daha etkin! Yiğit Bulut ‘yeni denklem yazılıyor’ diyerek canlı yayında açıkladı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut canlı yayında Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ilişkin açıklama ..
ABD'den hava saldırısı
Dünya

ABD'den hava saldırısı

Afganistan'daki ABD ordusu sözcüsü Albay Sonny Leggett, ABD güçlerinin son birkaç gündür Taliban tarafından saldırıya uğrayan Afgan güvenlik..
Biden Kılıçdaroğlu gibi gaf yapınca Trump affetmedi
Dünya

Biden Kılıçdaroğlu gibi gaf yapınca Trump affetmedi

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Demokrat başkan adayı Joe Biden'ın katıldığı etkinlikte Beyaz Saray yerine ABD Senatosu için yarıştığı..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay