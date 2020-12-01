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Medya Kuruluş Osman dizisinde bomba patladı! Osman Bey'den herkesi şaşırtan karar
Medya

Kuruluş Osman dizisinde bomba patladı! Osman Bey'den herkesi şaşırtan karar

2 Aralık Çarşamba günü ekrana gelecek olan reyting rekortmeni Kuruluş Osman'da Osman Bey, Targun Hatun’u eş alacağını ilan ederek herkesi şaşırttı.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 17:32:00 - 2020-12-01 17:40:48
Kuruluş Osman dizisinde bomba patladı! Osman Bey'den herkesi şaşırtan karar

İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinde yer alan ‘Kuruluş Osman’ın 2 Aralık Çarşamba günü ekrana gelecek 36’ıncı bölümünde, Targun Hatun’u eş alacağını ilan eden Osman Bey, herkesi şaşırtan bir hamle yapıyor.

Ağabeyi Savcı ve amcası Dündar’ı Kulucahisar Kalesi’nden kurnaz bir planla kurtaran Osman Bey, Bala Hatun’un kendisine yeni bir eş bulmasına yönündeki tavsiyesinin ardından Targun Hatun’u eş olarak alacağını ilan eder.

Hatırlanacağı üzere bir Peçenek kızı Targun hatun karakteri ile Zeynep Tuğçe Bayat diziye yeni katılmıştı. Oyuncu, kısa sürede hikayede çok önemli bir noktaya gelmeyi başardı. Oyuncunun diziye katılması büyük bir renk olmakla birlikte, kariyeri açısından da çok önemli bir sınav veriyor.

Peki dizinin yeni bölümünde neler izleyeceksiniz? Osman Bey tarafından küçük düşürülmenin acısını Flatyos’tan çıkaran Nikola, Yavlak Arslan’dan gelen buluşma teklifini lehine çevirmenin yollarını ararken; Nikola ile barışması için yapılan teklife hedefine Kulucahisar’ı koyan Osman Bey’in hamlesi çok farklı olacaktır.

Osman Bey, Targun Hatun’la evlenecek mi? Kulucahisar Kalesi geri alınabilecek mi? Nikola kendisini hayal kırıklığına uğratan Flatyos’a hangi görevi verecek? Bala Hatun, Targun Hatun’un sırrını çözebilecek mi? Bamsı Bey, Cerkutay’dan öğrendikleriyle ne yapacak? Osman Bey’in Targun Hatun kararı obada nasıl karşılanacak?

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, ATV ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

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Yorumlar

ali al

sn cumhurbaşkanım sn kültür bakanım yayınlanan tarihimizi anlatan dizilere ağırlık verin tarihimiz öğrenmek hakkımız yanlız acileeennnn kırk yıldır ülkemizi saldıran terör örgütünün yaptığı pislikler zulumu gerçek yüzlerini dizi filim çekilip gençlerimize seyr ettirelim bu teröröün gerçek yüzünü gayesini görsünler yoksa on yıl sonra unutulur allah rızası için teröri dizi çekilsin ve okulda çocuklarımıza ders olarak anlatılsın
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