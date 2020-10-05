Kuruluş Osman dizisi oyuncusu Ahmet Yenilmez kimdir?

Kuruluş Osman 7Ekim Çarşamba günü saat 20:00’da 28. bölüm ile ikinci sezona girecek. Kuruluş Osman ilk sezonda büyük izleyici kilesini yakaladı. Yayınlandığı her bölümde reytingleri alt üst eden Kuruluş Osman’ın kadrosuna yeni isimler katılmaya devam ediyor. Bozdağ Film tarafından yapılan açıklamada, Kuruluş Osman’a Ahmet Yenilmez’in de katıldığını duyurdu. 1998-2002 yılları arasında yayınlanan Deli Yürek dizisinde Sabri karekterini canlandırmasıyla izleyicisinin beğenisini toplayan Ahmet Yenilmez, 2015 yılında yayınlanan Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Karaca Ahmet karekteriyle izleyecisinin gönlünü bir kez daha feth etmişti. Kuruluş Osman kadrosuna dahil olan Ahmet Yenilmez’in hangi karekteri canlandıracağı merak ediliyor. Ahmet Yenilmez’in oynayacağı rolün ne olacağı 7 Ekim Çarşamba günü yeni sezonun ilk bölümünün yayınlanmasıyla öğrenilmiş olunacak. Peki Ahmet Yenilmez kimdir, nerelidir?

Ahmet Yenilmez kimdir?

Ahmet Yenilmez, 20 Aralık 1966 tarihinde Ordu’da dünyaya geldi. Tiyatro oyuncusu olan Ahmet Yenilmez aynı zamanda şair ve yazardır. Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme bölümünde tamamlayan Ahmet Yenilmez, Üniversite yıllarında tiyatroya merak salmıştır. Ünlü oyuncu Ahmet Yenilmez pek çok tiyatro oynunda görev almıştır. Türkiye onu,

Deli Yürek, Ekmek Teknesi, Acı Hayat, Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizilerinden tanımakta. Ahmet Yenilmez, Hür Adam – Bekçi, Girdap, The İmam ve Kınalı Kuzular adlı filmlerde görev aldı.

Ahmet Yenilmez hangi dizilerde oynadı?



