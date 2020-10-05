  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Biyografi Kuruluş Osman dizisi oyuncusu Ahmet Yenilmez kimdir?
Biyografi

Kuruluş Osman dizisi oyuncusu Ahmet Yenilmez kimdir?

Kuruluş Osman’ın ikinci sezon oyuncu kadrosu bomba isimlerle dolu. Yayınlandığı ilk bölümünden itibaren izleyicinin büyük beğenisini kazanan Kuruluş Osman, 28. Bölümle yeni sezona merhaba demeye hazırlanırken, Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı yayınlanmasıyla birlikte Kuruluş Osman oyuncuları da merak edilmeye başlandı. Kuruluş Osman’da oynayacak oyuncular arasında Ahmet Yenilmez de yer aldı. Peki Ahmet Yenilmez kimdir, nerelidir? Ahmet Yenilmez Kuruluş Osman’da hangi karekteri oynayacak?

Yeniakit Publisher
2020-10-05 09:14:00 - 2020-10-05 09:14:29
Kuruluş Osman dizisi oyuncusu Ahmet Yenilmez kimdir?

Kuruluş Osman 7Ekim Çarşamba günü saat 20:00’da 28. bölüm ile ikinci sezona girecek. Kuruluş Osman ilk sezonda büyük izleyici kilesini yakaladı. Yayınlandığı her bölümde reytingleri alt üst eden Kuruluş Osman’ın kadrosuna yeni isimler katılmaya devam ediyor. Bozdağ Film tarafından yapılan açıklamada, Kuruluş Osman’a Ahmet Yenilmez’in de katıldığını duyurdu. 1998-2002 yılları arasında yayınlanan Deli Yürek dizisinde Sabri karekterini canlandırmasıyla izleyicisinin beğenisini toplayan Ahmet Yenilmez, 2015 yılında yayınlanan Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Karaca Ahmet karekteriyle izleyecisinin gönlünü bir kez daha feth etmişti. Kuruluş Osman kadrosuna dahil olan Ahmet Yenilmez’in hangi karekteri canlandıracağı merak ediliyor. Ahmet Yenilmez’in oynayacağı rolün ne olacağı 7 Ekim Çarşamba günü yeni sezonun ilk bölümünün yayınlanmasıyla öğrenilmiş olunacak. Peki Ahmet Yenilmez kimdir, nerelidir? 

Ahmet Yenilmez kimdir?

Ahmet Yenilmez, 20 Aralık 1966 tarihinde Ordu’da dünyaya geldi. Tiyatro oyuncusu olan Ahmet Yenilmez aynı zamanda şair ve yazardır. Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme bölümünde tamamlayan Ahmet Yenilmez, Üniversite yıllarında tiyatroya merak salmıştır. Ünlü oyuncu Ahmet Yenilmez pek çok tiyatro oynunda görev almıştır. Türkiye onu, 

Deli Yürek, Ekmek Teknesi, Acı Hayat, Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizilerinden tanımakta. Ahmet Yenilmez, Hür Adam – Bekçi, Girdap, The İmam ve Kınalı Kuzular adlı filmlerde görev aldı.

Ahmet Yenilmez hangi dizilerde oynadı?


Erkan Avcı kimdir? Kuruluş Osman’da Ayya Nikola’yı kim oynuyor?
Erkan Avcı kimdir? Kuruluş Osman’da Ayya Nikola’yı kim oynuyor?

Medya

Erkan Avcı kimdir? Kuruluş Osman’da Ayya Nikola’yı kim oynuyor?

Kuruluş Osman Ertuğrul Bey’i oynayan kim?
Kuruluş Osman Ertuğrul Bey’i oynayan kim?

Medya

Kuruluş Osman Ertuğrul Bey’i oynayan kim?

Kuruluş Osman Eftelya kimdir? Eftelya’yı oynayan kim?
Kuruluş Osman Eftelya kimdir? Eftelya’yı oynayan kim?

Biyografi

Kuruluş Osman Eftelya kimdir? Eftelya’yı oynayan kim?
 

Kuruluş Osman Savcı Bey’i kim oynuyor?
Kuruluş Osman Savcı Bey’i kim oynuyor?

Medya

Kuruluş Osman Savcı Bey’i kim oynuyor?

Kuruluş Osman Seray Kaya kimdir?
Kuruluş Osman Seray Kaya kimdir?

Biyografi

Kuruluş Osman Seray Kaya kimdir?

Seçkin Özdemir kimdir? Kuruluş Osman Seçkin Özdemir
Seçkin Özdemir kimdir? Kuruluş Osman Seçkin Özdemir

Biyografi

Seçkin Özdemir kimdir? Kuruluş Osman Seçkin Özdemir

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İbrahim Kalın: Farklı bir şekilde devam edebilir
Gündem

İbrahim Kalın: Farklı bir şekilde devam edebilir

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın istifa etme kararı hakkında konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Kendisiyle Cumhurbaşkanımız ..
Gelecek Partili Selçuk Özdağ'dan 'ihanet dolu' paylaşım! Türkiye düşmanlığının altında ne var?
Siyaset

Gelecek Partili Selçuk Özdağ'dan 'ihanet dolu' paylaşım! Türkiye düşmanlığının altında ne var?

Türkiye'nin başarısını itibarsızlaştırmak isteyen Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, sosyal medya hesabından skandal payl..
Azeycan’dan acı haber!
Gündem

Azeycan’dan acı haber!

İşgalci Ermenistan Azerbaycan’ın en büyük ikinci şehri olan Gence’ye füzelerle saldırısı sonucu 22 sivil hayatını kaybederken 74 sivilde yar..
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay