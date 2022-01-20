Kuruluş Osman 79. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Sizin sonunuz daha fena"
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 79. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın 79. yeni bölümünde “Biz bir ölür bin diriliriz! Sizin sonunuz daha fenadır!” sözleri dikkat çekti.
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 79. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın 79. yeni bölümünde “Biz bir ölür bin diriliriz! Sizin sonunuz daha fenadır!” sözleri dikkat çekti.
Göktuğ Alp'in şehit edildiği sahne ise sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.