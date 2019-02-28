Kuru soğanda "sıfır gümrük vergisi"nin süresi uzatıldı Kuru soğanda bugün itibarıyla süresi dolacak olan "yüzde sıfır gümrük vergisi" uygulaması 31 Mart'a kadar devam edecek

Kuru soğanda bugün itibarıyla dolacak olan "sıfır gümrük vergisi" uygulamasının süresi 31 Mart'a kadar uzatıldı. Konuya ilişkin, İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, kuru soğan ithalatında bugün sona ermesi gereken "yüzde sıfır gümrük vergisi" 31 Mart'a kadar uygulamada kalacak. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, kararla kuru soğan fiyatlarında yaşanan artışın önüne geçilebilmesi, iç piyasa fiyatların makul seviyelerde tutulabilmesi ve spekülatif fiyat hareketlerine meydan verilmemesi amaçlanıyor.

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