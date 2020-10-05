Kuru meyve ihracatı 1 milyar doları aştı

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir ihracatının 2019-2020 sezonunda 1 milyar dolar barajını geçtiğini bildirdi. Başkan Celep, üzüm, incir ve kayısıyı 120 farklı ülkeye gönderdiklerini belirterek, çekirdeksiz kuru üzümde 248 bin 309 tonluk ihracat karşılığı 509 milyon 940 bin dolar döviz geliri elde ettiklerini belirtti. Celep, Türkiye’nin temmuz sonunda biten kuru kayısı sezonunda, 96 bin 777 ton ürün ihraç ederken karşılığında 253 milyon 392 bin dolarlık döviz gelirini hanesine yazdırdığını sözlerine ekledi.