  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kuru meyve ihracatı 1 milyar doları aştı
Ekonomi

Kuru meyve ihracatı 1 milyar doları aştı

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir ihracatının 2019-2020 sezonunda 1 milyar dolar barajını geçtiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 11:41:00 -
Kuru meyve ihracatı 1 milyar doları aştı

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir ihracatının 2019-2020 sezonunda 1 milyar dolar barajını geçtiğini bildirdi. Başkan Celep, üzüm, incir ve kayısıyı 120 farklı ülkeye gönderdiklerini belirterek, çekirdeksiz kuru üzümde 248 bin 309 tonluk ihracat karşılığı 509 milyon 940 bin dolar döviz geliri elde ettiklerini belirtti. Celep, Türkiye’nin temmuz sonunda biten kuru kayısı sezonunda, 96 bin 777 ton ürün ihraç ederken karşılığında 253 milyon 392 bin dolarlık döviz gelirini hanesine yazdırdığını sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan nefes aldırmıyor! Rusya’dan açıklama geldi
Dünya

Azerbaycan nefes aldırmıyor! Rusya’dan açıklama geldi

Azerbaycan ile Ermenistan arasında gerilim devam ederken, Ermenistan’ın kayıplarını gizlediği tahmin edildi. Rusya’dan gerilime ilişkin ateş..
Yunanistan'ın provokasyonunun ardından sıcak gelişme!
Gündem

Yunanistan'ın provokasyonunun ardından sıcak gelişme!

Yunanistan'ın navtex provokasyonunun ardından Türkiye-Yunanistan arasında yarın NATO Karargahı'nda yapılması planlanan koordinasyon toplantı..
Türkiye'den çok sert uyarı: Derhal bölgeyi terk edin
Gündem

Türkiye'den çok sert uyarı: Derhal bölgeyi terk edin

Türkiye, 30 yıl önceki gibi bugün de bölgede barış ve huzurun tesisine engel olan Ermenistan'a tepki gösterdi ve Ermeni teröristlerle iş bir..
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay