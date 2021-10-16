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Aktüel Kuru fırçanın vücuda inanılmaz etkisi! Böylesi bilinmiyordu
Aktüel

Kuru fırçanın vücuda inanılmaz etkisi! Böylesi bilinmiyordu

Kuru fırçalar son yıllarda güzellik için oldukça popüler oldu. Peki, kuru fırçalamanın cilde faydası nedir?

Yeniakit Publisher
2021-10-16 10:33:00 -
Kuru fırçanın vücuda inanılmaz etkisi! Böylesi bilinmiyordu

Kuru fırçalama tekniği ile cildinizi güzelleştirebilirsiniz. İşte kuru fırçalamanın 5 faydası...

1. Kuru fırçalama dolaşımı hızlandırır

2. Cildi ölü deri tabakasından kurtarır

3. Selülit görünümünü azaltır

4. Ödemi azaltır

5. Stresi azaltır

Kuru fırça nasıl olmalı?

Cilt için kullanılan fırçanın kıllarının sık olması gerekir. Fakat fırçanın yumuşaklığı cilt tipine göre belirlenmelidir. Bu noktada doğal fırça tercihi faydalı olacaktır.

Kuru fırçalama; cildi ölü deri tabakasından arındıran, dolaşımı hızlandıran, toksinlerden arınmayı kolaylaştıran ve selülit görünümünü iyileştiren, kuru, sert kıllı bir fırçayla yapılan bir tür vücut masajıdır.

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