Kuru fasulyeden kek nasıl yapılır? Kuru fasulye pastası gerekli malzemeler:
Nefis kuru fasulye keki tarifi | Kuru fasulye kullanılarak hazırlanan dillere destan bir keke kim 'hayır' diyebilir! Peki, kuru fasulye keki için hangi malzemeler gerekli? Kuru fasulye keki tam ölçülü | Kuru fasulye pastası yapılışı:
‘Kuru fasulye kullanılarak kek yapılır mı?’ diye düşünüyorsanız; mutlaka bu tarifi deneyin. İşte, dillere destan kuru fasulye keki tarifi…
Kuru fasulye pastası gerekli malzemeler:
- 2 su bardağı haşlanmış kuru fasulye
- 3 adet yumurta
- 1,5 su bardağı şeker
- 1 çay bardağı ceviz
- 4 yemek kaşığı pirinç unu
- 1 adet kabartma tozu
- 1 tatlı kaşığı sirke
Sosu için:
- 2 su bardağı süt
- 1,5 yemek kaşığı un
- 1,5 çay bardağı şeker
- 2 yemek kaşığı kakao
Kuru fasulyeden kek nasıl yapılır?
Öncelikle cevizi rondodan geçirin. Ardından çekilmiş cevizleri karıştırma kabına alın.
Rondoya bu kez haşlanmış kuru fasulyeyi alıp macun kıvamını alana kadar çekin.
Macun kıvamına gelen fasulyeyi cevizlerin üzerine ekleyin.
Bir kasede şeker ve yumurtayı çırpın.
Çırptığınız şeker-yumurtayı fasulyelerin üzerine ekleyin.
Kabartma tozu ve sirkeyi ekledikten sonra kıvamını kontrol ederek pirinç ununu ilave edin.
Harcı yağladığınız kek kalıbına boşaltın ve önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında pişirin.
Sos malzemelerini bir tencereye alın ve karıştırarak pişirin.
Kek fırından çıktıktan sonra soğumasını bekleyin ve ardından sosu üzerine gezdirin.
Arzu ederseniz keki ceviz veya hindistan cevizi ile süsleyebilirsiniz.
Afiyet olsun.