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Kadın - Aile Kuru çaylı fındıklı kurabiye nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Kuru çaylı fındıklı kurabiye nasıl yapılır?

Kuru çaylı kahveli kurabiye tarifi | Ağızda dağılan farklı bir kurabiye hazırlamak isteyenler 'Kuru çaylı kurabiye nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, kuru çaylı kurabiye için hangi malzemeler gerekli? Çaylı kahveli kurabiye tarifi:

Yeniakit Publisher
2022-06-08 20:54:00 -
Kuru çaylı fındıklı kurabiye nasıl yapılır?

Çayın, kahvenin yanına farklı bir tarif arayanlar ‘Kuru çaylı kurabiye nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Kuru çaylı kurabiye tarifi:

Malzemeler:

1 paket margarin ya da 250 gr tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

2 adet yumurtanın sarısı (Beyazlar kurabiyelerin üzerinde kullanılacak)

1 yemek kaşığı kuru çay

1 yemek kaşığı granül kahve

1 su bardağı pudra şekeri

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

4,5-5 su bardağı un

Üzeri için:

Fındık

Kuru çaylı fındıklı kurabiye nasıl yapılır?

Öncelikle geniş bir karıştırma kabının içerisine margarin, sıvı yağ ve yumurta sarılarını alıp güzelce karıştırın.

Pudra şekeri, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip karıştırmayı sürdürün.

1 su bardağı unu karışıma ilave edin.

Çayı ve granül kahveyi karışıma ilave edip kalan unu azar azar ekleyin.

Kulak memesi kıvamında bir hamur elde etmeniz gerekiyor.

Bir tepsiye yağlı kağıt serin ve kurabiyelere şekil verin.

Kurabiyelerin üzerine yumurta aklarını sürün ve üzerlerine fındık parçaları serpin.

Kurabiyenizi önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun.

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