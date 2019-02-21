Kurtuluşa giden yolda 800 kilometre kürek çekecekler





SAMSUN (AA) - İLYAS GÜN - Dragon bot takımı, 19 Mayıs 1919'un 100. yılında Karadeniz'de 19 gün boyunca 800 kilometre kürek çekecek.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için "Bandırma Vapuru"yla izlediği güzergah, kıyı şeridinden kürek çekerek geçilecek.

Karadeniz'de 19 gün boyunca kanoyla ilerleyecek dragoncular, 19 Mayıs 2019'da Samsun'a ulaşacak.

Çin kökenli bir spor olan dragon botta, Türkiye'deki yarışlarda birçok derece elde eden Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı Anakent Spor Kulübünün sporcuları zorlu parkura hazırlanıyor.

Avukat, öğretmen, esnaf, inşaat ustası gibi farklı meslek dallarında çalışan 16 kürekçi ve 1 davulcunun oluşturduğu dragon bot takımı, 1 Mayıs'ta Yavuz Sultan Selim Köprüsü altından kano ile yola çıkacak.

Karadeniz sahil şeridini takip edecek sporcular, 19 günde Samsun'a ulaşıp, Atatürk'ün Samsun'a ilk adımı attığı Kurtuluş İskelesi'nde yanlarında getirdikleri Türk bayrağını açarak etabı tamamlayacak.

Anakent Spor Kulübü Antrenörü Zafer Benli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19 Mayıs'ın Samsun ve Türkiye için çok önemli bir gün olduğuna işaret etti.

Bu yıl, Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yılının kutlanacağına vurgulayan Benli, şunları kaydetti:

"Dragon takımı olarak ilk kez zor bir etaptan, İstanbul'dan kano ile yola çıkarak, 19 gün boyunca kürek çekerek Samsun'a gelmeyi planlıyoruz. Dragon ile Türkiye'de maksimum 200 metre yarışları yapılıyor. Dragon ile biz Türkiye'de yine ilk kez 13 kilometrelik yarış düzenledik. Ama dragon bot ile dünyada da bir yerden bir yere 800 kilometre kürek çekerek giden bir takım yok."





- "Yorucu ve zor bir etap olacak"





Benli, dragon bot ile yolculuk yapmanın riskli olduğunu anlattı.

"Biz bu riski göze aldık, yorucu ve zor bir etap olacak." diyen Benli, şöyle devam etti:

"Bizim planımız İstanbul'daki Poyraz Limanı'ndan Samsun Limanı, yani yaklaşık 800 kilometrelik bir etabımız olacak. Tabii ki 19 gün boyunca kano üzerinde olmayacağız. Her türlü fizibilite çalışmasını yaptık. Şimdi hazırlıklarımızı yapıyoruz."

Projelerinin adının "19 günde 1919" olduğunu dile getiren Benli, Samsunlu firmaların kendilerine sponsor olmasını istedi.

Botta kadın kürekçi olan avukat Dilşah Malkoç ise 2,5 yıldır takımda kürek çektiğini aktararak, "19 Mayıs'ın 100'üncü yılında anlamlı bir etkinlik yapmayı planladık. Bunun için Kurtuluş Savaşı şehitleri ile Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına İstanbul'dan Samsun'a 19 günde kürek çekerek gelmeyi planlıyoruz." diye konuştu.











