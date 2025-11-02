Kurtulmuş’a yapılan terbiyesizliğe sahip çıktı! Cehenneme kadar yolları var
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Eskişehir İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada İP’li milletvekili Erhan Usta’nın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a yaptığı terbiyesizliğe “Sonuna kadar arkasındayız” sözleriyle sahip çıkarken partiden ayrılan milletvekilleri hakkında ise "Cehenneme kadar yolları var" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Eskişehir İl Kongresinde AK Parti'ye geçen İdris Nebi Hatipoğlu üzerinden ayrılan tüm milletvekillerine eleştirilerde bulunarak, “Cehenneme kadar yolları var” dedi.
SONUNA KADAR ARKASINDAYIZ
Dervişoğlu, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta’nın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a yaptığı terbiyesizliğe ise “Erhan Usta’nın söylediği sözlerin, yönelttiği eleştirilerin, sorduğu soruların sonuna kadar arkasındayız” ifadeleriyle sahip çıktı.
