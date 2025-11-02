  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Türksat 6A ile sınırlar aşıldı! Türkiye’den Sri Lanka’ya uzanan yayın adımı dikkat çekiyor

HAMAS’tan ABD’ye sert tepki! Asılsız, uydurma ve maksatlı

Belgelerle ortaya çıktı! Gelin ‘İngiliz Kemal’i MİT’ten öğrenin

Milletin adamı 23 yıldır kesintisiz iktidar! AK Parti’den Türk siyasetine damga

28 Şubatçı Reha Muhtar ortalığı karıştırdı!

İstanbul Boğazı’nda nefes kesen kurtarma! Genç kadının hayatı saniyelerle ölçüldü

BAE, İsrail gibi davranıyor. Dubai’ye gitmeyi bırakın. BAE’nin parası Sudanlı çocukların kanına bulanmış durumda

İstanbul’da suçla mücadelede yeni dönem! Havada yakalayıp karada paketliyorlar

Tel Aviv’de İşgalciler Ayakta: Gazze Ateşkesi İçin Sokakları Ateşe Verdiler!

Zonguldak'ta kahvehaneyi taradılar! Ölü ve yaralılar var
Gündem Kurtulmuş’a yapılan terbiyesizliğe sahip çıktı! Cehenneme kadar yolları var
Gündem

Kurtulmuş’a yapılan terbiyesizliğe sahip çıktı! Cehenneme kadar yolları var

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kurtulmuş’a yapılan terbiyesizliğe sahip çıktı! Cehenneme kadar yolları var

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Eskişehir İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada İP’li milletvekili Erhan Usta’nın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a yaptığı terbiyesizliğe “Sonuna kadar arkasındayız” sözleriyle sahip çıkarken partiden ayrılan milletvekilleri hakkında ise "Cehenneme kadar yolları var" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Eskişehir İl Kongresinde AK Parti'ye geçen İdris Nebi Hatipoğlu üzerinden ayrılan tüm milletvekillerine eleştirilerde bulunarak, “Cehenneme kadar yolları var” dedi.

SONUNA KADAR ARKASINDAYIZ

Dervişoğlu, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta’nın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a yaptığı terbiyesizliğe ise “Erhan Usta’nın söylediği sözlerin, yönelttiği eleştirilerin, sorduğu soruların sonuna kadar arkasındayız” ifadeleriyle sahip çıktı.

Müsavat Dervişoğlu ile CHP'li Ayşe Ünlüce birbirine girdi: Sözlerine tepki gösterdi
Müsavat Dervişoğlu ile CHP'li Ayşe Ünlüce birbirine girdi: Sözlerine tepki gösterdi

Aktüel

Müsavat Dervişoğlu ile CHP'li Ayşe Ünlüce birbirine girdi: Sözlerine tepki gösterdi

Aday gösterilmeyince küsmüştü! ‘Geliyor Kılıçdaroğlu' şarkısını yazan CHP’nin müzisyeni: Artık kimseye şarkı yazmam!
Aday gösterilmeyince küsmüştü! ‘Geliyor Kılıçdaroğlu' şarkısını yazan CHP’nin müzisyeni: Artık kimseye şarkı yazmam!

Gündem

Aday gösterilmeyince küsmüştü! ‘Geliyor Kılıçdaroğlu' şarkısını yazan CHP’nin müzisyeni: Artık kimseye şarkı yazmam!

Ekrem’in gazetesi 'Yalanın Nefes’i Babacan’ı kızdırdı
Ekrem’in gazetesi 'Yalanın Nefes’i Babacan’ı kızdırdı

Gündem

Ekrem’in gazetesi 'Yalanın Nefes’i Babacan’ı kızdırdı

{relation id:1962571 slug:'musavat-dervisoglu-ile-chpli-ayse-unluce-birbirine-girdi-sozlerine-tepki-gosterdi-rahat-rahat-konusun'}

{relation id:1962585 slug:'ekremin-gazetesi-yalanin-nefesi-babacani-kizdirdi'}

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23