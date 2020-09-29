Kurtulmuş: Her hal ve şart altında Azerbaycan'ın yanındayız

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim'i ziyaret eden AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Azerbaycan-Ermenistan hattında yaşanan çatışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

Ermenistan'ın saldırılarında şehit olan Azerbaycanlılara Allah'tan rahmet dileyen Kurtulmuş, Türkiye olarak sonuna kadar her hal ve şart altında Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecekleri vurguladı.

Ortada açık bir haksızlığın olduğunu belirten Kurtulmuş, Ermenistan tarafından işgal edilen Azerbaycan topraklarının uluslararası camianın önünde çözülmesi gereken bir sorun olduğunu dile getirdi.

Ermenistan'ın Kafkaslar'daki sulhu bozacak şekilde saldırgan ve son derece şımarık bir tarzda Azerbaycan'a karşı açık bir saldırıda bulunduğunu aktaran Kurtulmuş, "Bu aynı zamanda bölge barışının ortadan kaldırılmasını amaçlayan bir provokasyondur." dedi.

Türkiye'nin Azerbaycan'ın hak ve hukukunu korumak için elinden gelen her türlü gayreti ortaya koyacağının altını çizen Kurtulmuş, "Azerbaycan'ın herhangi bir köyüne yapılmış bir saldırı, Türkiye'nin herhangi bir köyüne yapılmış bir saldırıdır. Herhangi bir Azerbaycan Türküne yapılmış bir saldırı, Türkiye'de 83 milyon insanımıza yapılmış bir saldırıdır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun öncülüğünde ciddi bir diplomasi yürütüldüğünü kaydeden Kurtulmuş şöyle devam etti:

"Bu diplomasiden inşallah Azerbaycan sonuç da alacaktır. Haklı olan, eninde sonunda mutlaka kazanır. Haklı olan bir sözden, davadan daha güçlü hiçbir şey yoktur. Ermenistan arkasına kimleri müttefik olarak dizerse dizsin, kimlerle birtakım karanlık ilişkiler içinde olursa olsun, Azerbaycan haklı davasında eninde sonunda mutlaka kazanacaktır."

Uluslararası topluma çifte standartta bulunmaması çağrısında bulunan Kurtulmuş "Uluslararası platformda, Azerbaycan'ı köşeye sıkıştırmak ya da Türkiye'nin tezlerini bir şekilde köşeye sıkıştırmak için Ermenistan'ın haksız saldırganlığına karşı taraf olmak, aslında uluslararası alanda, uluslararası hukuku da çiğnemek demektir. Her kim Ermenistan'ın bu saldırılarına rağmen Ermenistan'a destek oluyor veya sırtını sıvazlıyorsa açıkçası Ermenistan'ın işlemiş olduğu suçların da ortağıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası toplumun Ermenistan'ın saldırılarını durdurmak için elinden geleni ortaya koyması gerektiğini belirten Kurtulmuş, "Eğer bir taraf olacaklarsa haktan, uluslararası hukuktan yana olmaları gerekir. Bunun yolu da Azerbaycan halkının haklı davasına destek vermektir." dedi.

Şehitlere Allah'tan rahmet, Azerbaycan halkına sabır dileyen Kurtulmuş, Azerbaycan'ın eninde sonunda haklı davasında kazanacağını ve Dağlık Karabağ başta olmak üzere işgal altındaki topraklarını geri alacağını vurguladı.