Kurtulmuş, AK Parti Sultangazi İlçe Kongresi'ne konuştu:

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Her türlü imkanla Türkiye'yi durdurmak istiyorlar. Bir Türkiye ve Tayyip Erdoğan düşmanlığı ve onunla birlikte artık örtemedikleri bir İslam düşmanlığı ortaya çıkıyor. Türkiye güçlendikçe Türkiye düşmanları, İslam düşmanları, aslında hakkaniyet ve insanlık düşmanları saf saf karşımızda beliriyor. İşte onun için bizim de saflarımızı güçlü tutmamız ve güçlendirmemiz lazım." dedi.

Kurtulmuş, Sahra Sultan Davet Salonunda düzenlenen AK Parti Sultangazi İlçe Kongresi'nde, Türkiye'nin yeni bir dönemden geçtiğini ve bu dönemin adının Türkiye'nin önlenemeyen yükselişi olduğunu söyledi.

Bunu sadece bir retorik olarak söylemediğini aktaran Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Dünyanın yeniden yapılanmaya başladığı bir dönemde Türkiye'nin önlenemeyen yükselişi dünyanın en fazla dikkat çeken gelişmelerinden biridir. Bu çerçevede AK Parti olarak amacımız sorumluluk sahibi nesiller olarak yürüyüşümüzü daha güçlü bir şekilde ortaya koyabilmektir. Bu önlenemeyen yükselişimizle ilgili bir kaç konuyu yeniden hatırlatmak istiyorum. Bu miletin yükselişinin en önemli şartı hiç şüphesiz kendi değerleri üzerinde yeniden ayağa kalkmasıdır. Bunun sembol göstergelerinden birini liderimiz Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bu yaz yaşadık. Nedir o, Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasıdır. Bu sadece bir müzenin ibadete açılması değil, yeniden miletin kökleri üzerinde ayağa kalkmasının göstergesidir."

Türkiye kendi kökleri üzerinde yükselirse, yürüyüşünün asla engellenemeyeceğini anlatan Kurtulmuş, bu yükselişinin ikinci göstergesinin de Yassıada'nın Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak miletin hizmetine açılması olduğunu kaydetti.

- "Biz barış istiyoruz ama barışın sağlanabilmesi için güçlü olunması gerektiğini de biliyoruz"

Oruç Reis Gemisi'nin Akdeniz'de Türkiye'nin menfaatlerini aradığını vurgulayan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti:

"Oruç Reis, şartlar ne olursa olsun Türkiye'nin kendi hakkı ve hukukunu koruyacağının ve güçlü Türkiye istikametinde yürüyeceğinin en önemli işaretlerindendir. Türkiye, İHA ve SİHA'larla yedi düvele gücünü gösteriyor. Biz barış istiyoruz ama barışın sağlanabilmesi için bu dünyada güçlü olunması gerektiğinin de vazgeçilmez olduğunu biliyoruz. İşte Türkiye Milli Savunma Sanayisinde yüzde 75'lere varan millileşme oranlarıyla önlenemen yükselişini ciddi bir şekilde ortaya koyuyor. Sonraki nesilere aktaracağımız şerefli bir mücadelenin içindeyiz. Şerefli bir dönemin içinden geçiyoruz. Türkiye 10 sene sonra bugünden daha güçlü bir noktada olacak ve bugünden daha büyük bir ülke olarak yerini alacak. Bu denklemler içerisinde Türkiye olarak hep daha ileriye doğru gideceğiz."

"Her türlü imkanla Türkiye'yi durdurmak istiyorlar. Bir Türkiye ve Tayyip Erdoğan düşmanlığı ve onunla birlikte artık örtemedikleri bir İslam düşmanlığı ortaya çıkıyor" diyen Kurtulmuş, "10 yaşındaki çocukları sabahın erken saatlerinde ailelerinin gözü önünde gözaltına almak hangi insanlığın göstergesidir? 10 yaşındaki çocukları bir karikatürü beğenip beğenmedikleri üzerinden sorguya çekmek hangi insanlık göstergesidir? Hangi korkunun işaretidir? Türkiye güçlendikçe Türkiye düşmanları, İslam düşmanları, aslında hakkaniyet ve insanlık düşmanları saf saf karşımızda beliriyor. İşte onun için bizim de saflarımızı güçlü tutmamız ve güçlendirmemiz lazım. Tayyip Erdoğan'ın dünyanın bir çok platformunda dünya 5'ten büyüktür demesi işte bu beylerin rüyalarına giriyor. Türkiye karşıtlığının ve bu anlamda Erdoğan düşmanlığının ve İslam düşmanlığının yan yana gelmesi tesadüf değildir. Doğu Akdeniz'de kimsenin hakkını yemeyiz, kimseye hakkımızı yedirtmeyiz. Doğu Akdeniz'de karış karış arama faaliyetlerine devam edeceğiz, Türkiye hem doğal gaz bulacak, hem de petrol bularak çok daha ileri bir ülke haline gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

- "İnandığımız yol yeniden güçlü bir Türkiye istikametinde yürümektir"

Kurtulmuş, Libya ve Suriye'de düzeni bozanın, Türkiye olmadığını ama bu konularla ilgili Türkiye'nin suçlanmaya çalışıldığına işaret ederek, şunları ifade etti:

"Azerbaycan'da da durum aynı. Azerbaycan'ın işgal edilen toprakları eninde sonunda özgürleşecek. Bütün bu sorunların kaynağı Türkiye olmadığına rağmen neden Türkiye'den rahatsızlık duyuyorlar? Beylerin istediği şu; kenarda duran, önlerinde el pençe divan duran, korkan, çekinen bir Türkiye'yi görmek istiyorlar, buna asla müsaade etmeyeceğiz. İnandığımız yol yeniden güçlü bir Türkiye istikametinde yürümektir. İnandığımız yol bu aziz miletin yeniden güçlenerek yürümesini temin etmektir. Biz barış, huzur hakkaniyet, adalet istiyoruz, yeni bir dünyanın insani, adil bir şekilde kurulmasını istiyoruz. Bunun için de gayretle mücadele ediyoruz ancak bunun için de ant içmiş olarak yolumuza devam ediyoruz. AK Parti siyasetinin özeti budur."

- ABD seçimleri

ABD'deki başkanlık seçimlerine de değinen Kurtulmuş, "Amerika'da seçimi kimin kazanacağının kararını biz vermeyeceğiz. Bu Amerikan halkının kararıdır. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak, Amerika ile ilişkilerimizin egemen bir ulus olarak, eşit bir ulus olarak nasıl devam edeceğini biliyor ve adımlarımızı hesaplıyoruz. Bu adımları atmak için alternatifleri de hesap ederek yolumuza devam ediyoruz. Bizim hedefimiz, geçmişten aldığımız güçle geleceğimizi güçlü bir şekilde kurabilmektir. Bizim hedefimiz, yeniden büyük ve güçlü Türkiye istikametinde yürümektir, bütün mazlum milletlerin sözcüsü olarak, adil ve hakkaniyetli bir dünyanın kurulabilmesi için mücadele etmektir." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da Avrupa'da İslamofobinin ne hale geldiğinin açıkça görüldüğünü belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar. Çünkü o, ümmetin lideri olarak görülüyor. Bu saldırılar karşısında bir olacağız ve diri olacağız. Bu dava bin yıldır bu topraklarda verdiğimiz mücadelenin devamıdır. Şunu hiç bir zaman unutmayacağız, AK Parti'nin kaderi ile bu milletin kaderi eşdeğer. Biz milletin kurduğu bir partiyiz ve hep birlikte milletimize hizmet edeceğiz. AK Parti güçlü olduğu sürece bütün dünya Müslümanları kendi ülkelerinde daha güçlü olacaktır." dedi.

AK Parti Sultangazi İlçe Kongresine; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti İstanbul milletvekilleri ve partililer katıldı.