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Kurtlar, çoban köpeğini telef etti

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde bir mezrada kurtların saldırısına uğrayan çoban köpeği telef oldu.

12 Mart 2019 Salı 13:53
Kurtlar, çoban köpeğini telef etti

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde bir mezrada kurtların saldırısına uğrayan çoban köpeği telef oldu.


Olay, Karlıova ilçesine bağlı Kargapazarı köyü Molla Hüseyin Mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Abdullah Hatip’e ait kangal kırması köpeklere önceki gece kurtlar saldırdı. Kurtların saldırısında köpeklerden biri telef oldu.Telef olan köpeğin kafa kısmının kurtlar tarafından alt kısmının tamamen parçalanması ise dikkat çekti.


Bu kış mevsiminde yoğun kar yağışı alan Karlıova’da, kurtların aç kaldığı için mezraya indikleri ve köpeklere saldırdıkları tahmin ediliyor.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 13:53
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