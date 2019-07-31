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Kurtdere heyecanı başlıyor

Balıkesir’in Karesi ilçesinde 60.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 16:11
Kurtdere heyecanı başlıyor

Balıkesir’in Karesi ilçesinde 60.sı düzenlenecek olan Geleneksel Kurtdereli Güreşleri, 2-3-4 Ağustos tarihlerinde renkli görüntüler ve kıyasıya rekabete sahne olacak.


Karesi’de 2-3-4 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan, 70’i başpehlivan olmak üzere 1000 civarında güreşçinin ve binlerce davetlinin katılması beklenen 60.Kurtdereli Güreşleri’ne sayılı günler kaldı. 2 Ağustos Cuma Günü düzenlenecek olan açılış etkinlikleriyle başlayacak olan güreşlerin programı şöyle:


2 Ağustos Cuma saat 08.00’da Kurtdere Mahallesi’nde minik 1, minik 2, teşvik 1, teşvik 2, tozkoparan, ayak, deste 1, deste 2, deste 3 ve orta boyların boy ayrımıyla başlayacak Kurtdereli Güreşleri; 12.30’da Kurtdereli Mehmet Pehlivan’ın anıt mezarını ziyaret ile devam edecek. 12,45’ te Mevlid-i Şerif’in okutulacağı programda 14.00’da mevlit yemeği verilecek.14.30’da resmi açılışı yapılacak olan güreşlerde mehter takımı gösterisi ardından yağlı güreş müsabakaları başlayacak. 19.30’da Karesi Belediyesi önünden kortej yürüyüşü ve 20.00’da Kurtdereli Mehmet Pehlivan Anıtı’na çelenk sunulacak. 3 Ağustos Cumartesi günü yağlı güreş müsabakalarının yapılacağı Kurtdereli Güreşleri; Pazar günü ise 11.30’da başpehlivanların kura çekimi, 17.00’de Başpehlivanlık final güreşi ve 18.00’deki ödül töreni ile sona erecek.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 16:11
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