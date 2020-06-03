Kürtçe müzik değil ezan cinayeti

Hasan Eğrigöz Ankara

CHP’liler ve HDP’liler Barış Çakan üzerinden ‘Kürtçe müzik’ provokasyonunu körüklemek istese de ortaya attıkları yalan kısa sürede çürütüldü. Ankara’nın Etimesgut ilçesinde Barış Çakan’ın Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldüğü CHP ve HDP’liler tarafından iddia edildi, ancak daha sonra ezan okunurken araç içerisinde yüksek sesle müzik dinledikleri için uyardığı kişiler tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü anlaşıldı.

CHP’liler ve HDP’liler Barış Çakan üzerinden ‘Kürtçe müzik’ provokasyonunu körüklemek istese de ortaya attıkları yalan kısa sürede çürütüldü.

Diyarbakır Şahinan Aşireti lideri ve kanaat önderi Mehmet Sait Gülçer, “HDP, Kürtler üzerinden provokasyon kokusu aldı, hemen atıldı. Olayın onların anlattığı gibi olmamasıyla birlikte kendini Kürtlerin temsilcisi, savunucusu gibi göstermeye çalışan HDP, Kürt halkının en büyük düşmanıdır. Yıllardır Kürtlere zulmeden terör örgütü PKK’nın dostu HDP, bizim temsilcimiz de değil, savunucumuz da değildir. Provokasyon yaptı, tutmadı. Olay da onların anlattığı gibi değil, hiç alakası yok. Çocuk abdestini almış, namaz kılacak. O sırada ezan okunurken arabada müzik dinleyen kişileri uyarmış, çıkan kavgada öldürülmüş. Çocuğun babası da bu şekilde açıkladı. HDP’nin bunun üzerinden başka bir şey çıkarması, bizi şaşırtmadı. Yıllardır yaptığı şey” diye konuştu.

HDP toplumu yanlış yönlendiriyor!

Olayın doğruluğundan uzak bir şekilde açıklama yaparak, Türk-Kürt düşmanlığı yaptırmak isteyen HDP’nin toplumu yanlış yönlendirdiğini söyleyen Mazlumder Genel Başkanı Ramazan Beyhan, “Yanlış haber üzerinden açıklama yapanlar, boşa düştüler. Haberi doğrulamadan, teyit etmeden bir şeyler söylemek toplumu yanlış yönlendirir. Hak dediğimiz şey araksallaştırılmamalıdır. Bazı insan hakları dernekleri de olayın sıcaklığında açıklama yaparak, doğrusu ortaya çıktığında boşa düştüler. Bu gibi şeylerde toplumu doğru yönlendirmek gerekiyor” dedi.

“HDP, yok olma aşamasında”

Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Platformu Başkanı Abdulvasi Yaz da, “HDP, büyük bir güç kaybetmiştir ve kaybetmeye de devam ediyor. Bunu toparlayıp, kendi vazifelerini yerine getirmediklerinden dolayı tekrar o imajı kazanmanın peşindedir. Yani birçok alanda çok büyük darbeler yedi. Çok şükür dağda büyük darbeler yediler. Yok aşamasına geldiler. Ama burada siyasi aktörler, yeniden bir şeyleri elde edebilmek, halkı tekrar devletin karşısında kışkırtabilmek için bahaneler aramaktadırlar. En ufak bir bahaneyi bile kendilerine bir kurtarış görmekte ve ona sarılmakta. Ufak bir meseleyi büyüterek, halkla devleti karşı karşıya getirmeye çalışıyor. Bu da onların düştüğünün en büyük göstergesidir. Onlar bu bölgede yavaş yavaş yok olmaya doğru gidiyor” ifadelerini kullandı.

“Kürtler üzerinden kirli siyasettir”

Kürtlerin en çok CHP iktidarında kısıtlandırıldığını, AK Parti iktidarında rahatladığını ifade eden Diyarbakır İnanç ve Özgürlük Platformu Başkanı İbrahim Gökdemir, “HDP şimdiye kadar Kürtlerin dili üzerinden kirli bir siyaset yapmıştır. Şimdi de buna CHP dahil oldu. HDP hiçbir zaman Kürtlerin yanında olmamıştır. Şu anda Amerika’da olan iç karışıklığın bir benzerini Türkiye’de yapmak istiyorlar. Biz HDP’nin bu zihniyetini kınıyor ve kabul etmiyoruz. Kürtçe en çok AK Parti iktidarında özgür oldu. Kürtçeyi hep kısıtlayan CHP’dir. Tarih boyunca Kürt dinin yasaklanmasını en çok isteyen, yapan CHP’dir. CHP zihniyetinin Kürtlerin dilinin korunmasından ziyade adeta değerlerinden, kültüründen uzaklaştırmak için her türlü zalimliği yaptığını çok iyi biliyoruz. CHP’nin bugün HDP ile kirli bir ilişkide olduğunu da biliyoruz. Kürtler üzerinden kirli siyaset yapan HDP’dir. CHP-HDP birlikteliği bir kez daha ortaya çıktı. Şapka düştü kel göründü” açıklamasında bulundu.

HDP’nin özrü kabahatinden büyük!

Yaşanan olayın ardından sosyal medya hesaplarından çirkin provokasyon yürüten HDP ve HDP milletvekilleri, olayın gerçek yüzünün kamuoyuna açıklanmasına rağmen, yaptıkları yalan yanlış paylaşımları, “Özrü kabahatinden büyük” denecek şekilde değiştirdi. Öncesinde, “Kürtçe şarkı dinlediği için ırkçı bir cinayetle katledildi” diyen HDP’nin, olayın dedikleri gibi olmadığı kamuoyu tarafından anlaşılmasının ardından, “#BarisCakan cinayetinden sonra, olayın tanıklarının ve ailenin ilk açıklamaları üzerine yaşananın bir nefret cinayeti olduğu sonucuna vardık. Bugün yapılan açıklamaların ciddi çelişkiler barındırması, hakikatin üstünün örtülmeye çalışıldığını düşündürüyor” paylaşımı yapması, “özrü kabahatinden büyük” yorumlarına neden oldu.