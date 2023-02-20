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Medya Kurtarma ekibindeki o adamın hareketi olay oldu! Sen ne kral adamsın be abi
Medya

Kurtarma ekibindeki o adamın hareketi olay oldu! Sen ne kral adamsın be abi

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Adıyaman'da 165. saatte Naime Şakar isimli vatandaşı enkazdan kurtaran "yüce gönüllü abi"nin gündem olan hareketini köşesine taşıdı.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 13:48:00 -
Kurtarma ekibindeki o adamın hareketi olay oldu! Sen ne kral adamsın be abi

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Adıyaman'da 165. saatte Naime Şakar isimli vatandaşı enkazdan kurtaran "yüce gönüllü abi"nin gündem olan hareketini köşesine taşıdı. Altınok, "Tanıyan varsa selamlarımızı, saygılarımızı iletsin" dediği yazısında şunları kaydetti:

"Adıyaman'da 165. saatte Naime Şakar isimli vatandaşı enkazdan kurtaran bir adam muhabirin sorularını "Allah hepimizden razı olsun" diyerek geçiştiriyor...

Kurtarma çalışmalarına katılan bir başka görevli ise, arkadaşının kameralar karşısındaki ketumluğunu fark edip onun insan üstü gayretlerini anlatmaya başlıyor.

Bu esnada beyfendi arkadaşının kendisini övmemesi için ağzını kapatmaya çalışıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ve bizi bizden alıyor...

Tanıyan varsa selamlarımızı, saygılarımızı iletsin."

 

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