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Gündem 'Kürt sorununu' bir de Kürt gençten dinleyin! Söyledikleriyle gündem oldu
Gündem

'Kürt sorununu' bir de Kürt gençten dinleyin! Söyledikleriyle gündem oldu

Yeniakit Publisher
2023-05-05 21:48:00 - 2023-05-05 22:30:45

Kürt olduğunu söyleyen bir gencin Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Bir sosyal medya kanalının sokak röportajında konuşan Kürt genç, söyledikleri ile viral oldu.

"Bugün ben Kürdüm diyebiliyorsam Recep Tayyip Erdoğan sayesinde." ifadesini kullanan genç, uzatılan mikrofon aracılığıyla şöyle haykırdı:

Kürtlerin özgürlüğünü Tayyip Erdoğan getirdi.

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