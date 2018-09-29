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Kürt siyasetçiden çarpıcı sözler! 'O Kürtlerden nefret ediyorum'

HÜDA PAR'lı siyasetçi Emin Güneş, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak “Trump'tan nefret ediyorum ama daha çok Trump'ın vicdanına sığınan Kürtlerden nefret ediyorum!” dedi.

29 Eylül 2018 Cumartesi 14:40
Kürt siyasetçiden çarpıcı sözler! 'O Kürtlerden nefret ediyorum'

HÜDA PAR'lı siyasetçi Emin Güneş sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. New York'ta düzenlenen BM Genel Kurulu görüşmeleri esnasında ABD Başkanı Donald Trump'ın bir gazeteciye 'Lütfen sayın Kürt' sözleri üzerine bir paylaşım yapan Güneş, YPG/PYD'li Kürtlere seslendi.

'Trump'ın vicdanına sığınan Kürtlerden nefret ediyorum'

ABD Başkanı Donald Trump'ın BM Genel Kurulu sonrası düzenlediği basın toplantısında Barzani'nin muhabirine ilginç şekilde seslenerek 'Lütfen sayın Kürt' dedi.

Bu olaya cevaben bir paylaşım yapan HÜDA PAR'lı Emin Güneş, ABD'den binlerce TIR silah yardımı alan YPG/PYD'li Kürtlere seslenerek ''Seyyid Kutub diyor ki: “Amerikadan nefret ediyorum ama daha çok Amerika'nın vicdanına sığınan Müslümanlardan nefret ediyorum” Ben de diyorum ki: “Trumptan nefret ediyorum ama daha çok Trumpın vicdanına sığınan Kürtlerden nefret ediyorum!” ifadelerini kullandı.

Trump’tan ilginç ifade: Lütfen sayın Kürt!

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 14:40
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