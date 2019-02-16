Kursiyerlerin yaptığı resimler sergilendi

Karaköprü’de kursiyerlerin yaptığı resimler okuma evlerinde sergilendi.

Karaköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Karaköprü Kültür Merkezindeki kursiyerler tarafından yağlı boya ve akrilik resim sergisi açıldı. Karaköprü Belediyesi Atakent ve Esentepe Okuma Evlerinde açılan sergiyi ziyaret eden Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli serginin açılışını gerçekleştirdi. Resim Kursu Usta Öğreticisi Aynur Kurt ve 15 kursiyerin yaptığı çalışmalarda eski tuvaller ve gazete kağıtları da kullanılarak geri dönüşüme kazandırılırken, kursiyerlerin kısa sürede ortaya çıkardığı çalışmalar beğeni topladı. Kültür merkezinde açtıkları kurslarda kursiyerlerin böyle eserler ortaya çıkarmasından memnuniyet duyduğunu belirten Baydilli, “Kültür Merkezimizdeki yağlı boya ve akrilik kursumuzdaki hocamızın ve öğrencilerinin ortaya çıkardığı eserleri Atakent ve Esentepe okuma salonlarımızda sergiliyoruz. Kurslarımızda öğrencilerin hem yetenek kazanmaları hem de boş zamanlarını değerlendirmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Bugünkü sergimizde de bu çalışmaların ne kadar doğru ve faydalı olduğunu ortaya çıkardıkları eserlerde gördük. Ben kurs hocamıza ve öğrencilerine bu güzel eserler için teşekkür ediyorum. Herkesi okuma salonlarımızdaki sergiye bekliyorum” diye konuştu.