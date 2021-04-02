Kürşat Ayvatoğlu kazancı nedir? Kürşat Ayvatoğlu nasıl zengin oldu?

Hamza Kürşat Ayvatoğlu, sosyal medyada yayınlanan uyuşturucu görüntülerinin ardından önceki gün ikinci kez gözaltına alınmıştı. Kürşat Ayvatoğlu’nun da aralarında bulunduğu 6 şüpheli, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti. Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliği, Kürşat Ayvatoğlu’nun ev hapsi şartıyla adli kontrol altına alınmasına karar verdi. Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Kürşat Ayvatoğlu kazancı nedir?

Hamza Kürşat Ayvatoğlu, DW Türkçe'den Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtladı. Ayvatoğlu, “Ben şu an Ankara'da kirada oturuyorum. Mal varlığı noktasında da değinmek istiyorum. Kastamonu'nda 3 tane dairem vardı zaten. Bütün mal varlığımı, nakit sirkülasyonumu arabaya yatırdım, iki tane de ortağım var. Bir araçtan, aracın bütçesine imkanlarına göre değişiyor. Geçen yıl 500 bin TL'lik bir araba bu yıl zaten 1 milyon TL oldu. Burada milyon dolarlar falan konuşuluyor da öyle bir durum söz konusu değil. Ekonomik olarak 30 bin TL, yeri geliyor daha fazla kazandığım da oluyor.” dedi.

Kürşat Ayvatoğlu’nun görüntülerinin ortaya çıkması üzerine gerekli adli işlemlerin başlatıldığını belirten AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, şu görüşleri dile getirmişti: "AK Parti gereğini yerine getirdi. Hiçbir şekilde sürecin üstü örtülmeden konunun bütün detayları kamuoyuyla paylaşıldı. Tabii AK Parti olarak biz hem bu kişi ile ilgili hem de bu süreçlerle ilgili gereken değerlendirmeyi kendi içimizde yapacağız ve bunu da kamuoyuyla paylaşacağız. AK Parti’nin 19 yılını iktidarda geçirdiği 20 yıllık siyasi hayatının sırrı nedir diye soracak olsanız, bunlar şeffaflık, açıklık, hesap verebilirlik ve denetlenebilirliktir. AK Parti bugüne kadar bazı siyasi partiler gibi bir şeylerin üstünü örtmek yerine her şeyi kamuoyunun önünde açık bir şekilde paylaşmıştır."