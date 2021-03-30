Kürşat Ayvatoğlu ceza aldı mı? Kürşat Ayvatoğlu’na ne kadar ceza verildi?
Lüks aracında kokain kullanırken görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu, serbest bırakılmıştı. İtirazlar sonrası yeniden gözaltına alınan Kürşat Ayvatoğlu’nun ifadesin ardından adliyeye sevk edilmişti. Son dakika gelişmesine göre, Türkiye’nin gündemini bir kaç gündür meşgul eden Kürşat Ayvatoğlu hakkında karar verildi. Peki Kürşat Ayvatoğlu tutuklandı mı? Kürşat Ayvatoğlu serbest mi bırakıldı? Kürşat Ayvatoğlu’na ceza verildi mi? İşte Kürşat Ayvatoğlu hakkındaki son durum bilgileri.
Lüks bir araç içinde uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüler üzerine 2 kez gözaltına alınan Kürşat Ayvatoğlu hakkında karar çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli, dün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren zanlılardan biri savcılıkça serbest bırakıldı.
Savcı, ifade sonrasında Ayvatoğlu, Ayhan O. ve Onur S'yi, "uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama", Mehmet Yağız M'yi "uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme", Ufuk K'yi "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme", Melih D'yi ise "şantaj" suçundan tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk etti. Nöbetçi sulh ceza hakimliğince sorgulanan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adli kontrol kapsamında tüm zanlılara yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Hakimlik ayrıca Ayvatoğlu ve Ayhan O'nun "konutu terk etmemesine", diğer şüphelilerin ise haftada 2 gün kolluğa imza vermesine hükmetti. Bu arada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, sulh ceza hakimliğinin, şüphelileri serbest bırakmasına itirazda bulunulduğu bildirildi.
Kürşat Ayvatoğlu'nun kullandığı belirtilen sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar dile getirildi: