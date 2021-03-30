Kürşat Ayvatoğlu ceza aldı mı? Kürşat Ayvatoğlu’na ne kadar ceza verildi?

Lüks bir araç içinde uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüler üzerine 2 kez gözaltına alınan Kürşat Ayvatoğlu hakkında karar çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli, dün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren zanlılardan biri savcılıkça serbest bırakıldı.

Savcı, ifade sonrasında Ayvatoğlu, Ayhan O. ve Onur S'yi, "uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama", Mehmet Yağız M'yi "uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme", Ufuk K'yi "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme", Melih D'yi ise "şantaj" suçundan tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk etti. Nöbetçi sulh ceza hakimliğince sorgulanan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adli kontrol kapsamında tüm zanlılara yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Hakimlik ayrıca Ayvatoğlu ve Ayhan O'nun "konutu terk etmemesine", diğer şüphelilerin ise haftada 2 gün kolluğa imza vermesine hükmetti. Bu arada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, sulh ceza hakimliğinin, şüphelileri serbest bırakmasına itirazda bulunulduğu bildirildi.

Kürşat Ayvatoğlu'nun kullandığı belirtilen sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar dile getirildi: