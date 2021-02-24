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Gündem Kurmaylarını Ankara'da topladı! İşte Muharrem İnce'nin masasındaki iki seçenek
Gündem

Kurmaylarını Ankara'da topladı! İşte Muharrem İnce'nin masasındaki iki seçenek

Parti kurma çalışmalarına hız veren CHP eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce, kendisi ile birlikte hareket eden isimlerle Ankara'da bir araya geldi. İnce, "Önümüzdeki günlerde partinin ismi, logosu, müziği, tüzüğü, programını açıklayacağız" dedi. Öte yandan parti genel merkezi binasını tutulduğu ve parti ismi için 2 seçeneğin masada olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 12:38:00 -
Kurmaylarını Ankara'da topladı! İşte Muharrem İnce'nin masasındaki iki seçenek

Memleket Hareketi' başlatan ve CHP'den istifa eden Muharrem İnce, parti kurma çalışmalarını hızlandırdı. Geçtiğimiz günlerde Kapadokya'da 3 gün süren toplantıda parti programını hazırlayan İnce ve kurmayları, bugün Ankara'da parti programı ve tüzüğüne son şeklini vermek üzere toplandı.

Başkent'te otelde bir araya gelen İnce ve ekibi, partinin ismi, logosu, müziği ve tüzüğü ile ilgili son değerlendirmeleri yapacak. Partinin ismiyle ilgili 'Umut Partisi' ve 'Memleket Partisi' seçeneklerinin masada olduğu öğrenildi. Toplantıya, CHP'den istifa eden isimlerin de katıldığı belirtildi. Öte yandan partinin genel merkezinin de tutulduğu, binada tadilat çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

'Önümüzdeki günlerde açıklayacağız'

Muharrem İnce, toplantı için otele girişte DHA'ya açıklama yaptı. İnce, partinin ismi, tüzüğü ve programı hakkında detayları konuşacaklarını belirterek, "Programı tartışacağız bugün. Türkiye'nin değil Avrupa'nın en çağdaş tüzüğü bizimkisi olacak. Ayrıntıları açıklayacağım önümüzdeki günlerde. Genel başkanı üyeler seçecek. Cumhurbaşkanı adayını üyeler seçecek. Kota değil fermuar yöntemi olacak. Bir kadın bir erkek olacak. 'Kota' deyip kimseyi kandırmayacağız. Gerçek demokratik bir tüzük olacak. Önümüzdeki günlerde partinin ismi, logosu, müziği, tüzüğü, programını açıklayacağız" dedi.

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