Kurmayı oy oranı verdi... Davutoğlu'nu gazlayan anket sonucu!

Yeni parti çalışmalarını sürdüren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurmaylarından eski vekil Ömer Ünal iddialı açıklamalarda bulundu.

Sözcü'nün haberine göre, yeni partinin kurucular kurulu listesinin hazır olduğunu belirten Ömer Ünal, “Ahmet Davutoğlu hocamızın yeni partisi için birçok hazırlık tamamlandı. Partinin tüzüğü ve programı yüzde 95 oranında hazır sayılır. Kurucular kurulu listesi hazır. Partinin ismi ve logosu için birçok alternatif üzerinde çalışıyor. Yakın süreçte partinin ismi ve logosu da hazır olur. İl teşkilatları içinse birçok şehrimizde il binası bakılıyor. Kısa süre içerisinde il başkanlıklarımızın yerleri de belli olur” dedi.

Davutoğlu'nu gazlayan anket

Hem kendilerinin hem de bağımsız anket şirtketlerinin kurulacak yeni parti için anketler yaptırdığını belirten Ömer Ünal, "Hem biz hem de bağımsız anket şirketleri yeni partiler ve diğer partilerin oy oranlarıyla ilgili anket yaptırıyor. Anket sonuçlarında AK Parti’nin oyunun yüzde 30’un altına düştüğü görülüyor. Bu da AK Partinin artık halktan ne kadar kopuk yaşadığını gösteriyor. Başkanlık sistemiyle ekonomi, sağlık, tarım ve sanayinin her geçen gün kaybettiğini görüyoruz. Halkımız AK Parti’nin düştüğü durumu gayet net bir şekilde görüyor. Biz daha partimizi ilan etmeden oy oranımız yüzde 13 civarında. Partimiz kurulduktan ve yola çıktıktan sonra oy oranımız daha da yükselecektir. Çünkü toplumumuzun bizden bir beklentisi var, biz bunu net bir şekilde görüyoruz” şeklinde konuştu.

31 Mart yerel seçimlerinden önce de AK Parti'nin oy oranının yüzde 30'ların altında olduğu söylenmiş, yüzde 44,33 alarak CHP'ye yüzde 15 fark atmıştı.