Küresel yatırımın yeni rotası Türkiye

Buğra Kardan İstanbul

Ülkeye çivi çaktırmamaya yeminli CHP ve medyasının “Battık, bittik” edebiyatına rağmen Türkiye’ye yatırım akıyor. Batılı ve Asyalı firmalar, ülkede fabrika açmak için yarışıyor. Dünyaca ünlü otomotiv firmaları da Türkiye’yi yakından takip ediyor. Bu firmalardan Çinli BYD’nin Manisa’da 1 milyar dolarlık üretim tesisi ve Ar-Ge merkezi kurma kararı büyük yankı uyandırdı. Kârlarına kâr katan yabancı şirketlerce açılan kapıdan BYD’nin girmesi olumlu karşılanırken, ABD’li finans uzmanı Jim Rogers’ın Türkiye’de yabancı yatırımlarında artış görüleceğine işaret etmesi ekonomi paydaşlarına moral aşıladı.

Fondaşlar deliye döndü

Alibaba, Amazon, Jing Dong, Ozon.ru’nun kurduğu ofislerin şokunu atlatamayan muhalif fonlu haberciler ve yorumcular ise BYD’nin yatırım kararının akabinde deliye döndü. Ekonomistler, Türkiye’nin dünyaca ünlü firmaların radarlarında olduğunu belirttiler. Bunda ekonomide atılan adımların, yatırımcılara verilen güvenin önemli payı bulunduğunu vurguladılar. Para girişinin artacağını duyup öfkeye kapılan CHP ve medyasına “Dürüst olun. Yalanları, algı oyunlarını bırakın. Yatırımcılara karamsarlık pompalamayı terk edin” tavsiyesinde bulundular.

Yatırım daha da akacak

Akit’e konuşan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Dinç, şunları söyledi: “Türkiye, jeoekonomik konumuyla dikkat çekiyor. Peş peşe atılan adımlar, bu jeoekonomik konumu daha önemli kılıyor. Türkiye hem yeri hem de yatırımcı dostu iklimiyle dünyanın en özel ülkesi. Tabii yatırımda Türkiye’nin açtığı yoldan yürüyen Macaristan ve Arnavutluk öne çıktı. Rekabet arttı ancak Türkiye, yatırım üssü pozisyonunu korudu. Batı’yı pazar olarak gören firmalar için Türkiye en iyi yatırım üssü. Yatırımlarına güvenli liman arayanlar için de ideal. Diğer yandan Türkiye, enerji bağımlılığını azaltmak için gerekli adımları atıyor. Yenilenebilir enerji projeleri ortaya koyması, nükleer santraller açması yatırımcıların iştahlarını kabartıyor. Çünkü Rusya’yla karşı karşıya olan Avrupa muhtemelen enerji bunalımına girecek. Hâliyle enerji maliyetlerinin görece düşük olduğu Türkiye ön planda yer alacak. Çinli BYD’nin ülkemizi tercih etmesi çok güzel bir gelişme. Batı’nın Türkiye’ye yatırım yapma konusunda bahaneler uydurduğu bir ortamda iyi bir haber aldık. BYD’nin yatırımıyla Türkiye, Çin-Japonya yatırım rekabetinin bir sahası oldu. Çin ile Japonya’nın otomotiv ve ileri teknoloji alanında rekabeti kızışıyor. Bu rekabet, Türkiye’ye de taşınıyor. İlk hamle Çin’den geldi. Bu bir milattı. Japonya da karşı hamle yapacak mı, göreceğiz. Dünyada doğudan başlayan yatırım akını var. Bu akının başındayız Bu akından en büyük payı alacak ekonomilerden biri olmaya adayız.”

Gidişat umut verici

İktisatçı İsmail Çapak da, şunları dile getirdi: “Ülkemiz, yatırım yapılabilir hâle geliyor. Reyting kurumlarınca not artırımlarına gidiyor. Türkiye’nin güvenli liman konumunu kuvvetlendiren kararlar alınıyor. Yeni yatırımlar olacağı belliydi. Bu anlamda ilk örnek de BYD oldu. Dünyanın en çok elektrikli araba üreten şirketinin Türkiye’de yatırım için düğmeye basması çok olumlu oldu. Onu takip edenler olacak. Yeni fabrikalar, Ar-Ge alanları devreye girecek. BYD’nin yatırımından mutlu oldum. Muhalefetin de mutlu olmasını dilerdim. Allah ıslah etsin. Çünkü şirketin yatırımı üretime, ihracata ve istihdama katkı sunacak. BYD’yi gören diğer Çinli, Japon firmalar da ülkemize gelecek. CHP’nin genel başkan yardımcısı ‘Bu iktidar en iyi olanı yapsa da alkışlamayız’ demedi mi? Bardağın hep boş yanını görmek hata. Yani CHP’ye yakın medyada BYD’yle ilgili bir haber dahi yapılmaması manidar. Memnun olmayanda muhtemelen bir sorun var. Muhalefet ve medyasının gittiği yol yol değil. Euro 2024’te de gördük ki Avrupa’dan aleyhimize kararlar geldi. Haydi, Avrupa’nın tavrını anlıyorum da muhalefet ve medyasına ne oluyor? Fonlu kalemşorlar, ekonomimizin güçlenip büyümesinden tedirgin oluyor. Bunlar, Togg’un korunması için Çinli firmalara uygulanan yüzde 40 gümrük vergisini bile tartışma konusu yaptı. Bu uygulamaya giden tek ülke de biz değildik. Yazık. Muhalefet ve medyasının kendisine gelmesini, ülkemizin başarılarına sevinmesini umuyoruz. Kuşku duyulmasın, istikbalimiz de iyi. Yerli ve yabancı yatırımlarıyla kalkınma ivmelenecek.”

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